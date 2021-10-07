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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد حماقي يتصدر تريند تويتر بعد طرح ألبوم "يا فاتنى"

محمد حماقي
محمد حماقي

طرح الفنان محمد حماقى ألبومه الغنائى الجديد “يا فاتنى” عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب وجميع منصات الموسيقى الالكترونية.

 

وتصدر أسم الفنان محمد حماقي التريند الأول عبر قائمة الأكثر تداولًا بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، عقب ساعات من طرح البومه الغنائى الجديد “يا فاتنى”.

 

وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي البوم محمد حماقي الجديد “يا فاتنى”، كالاتي:

 

  • “عايزك تسمعني” أحلى أغنية.
  • حماقي طول عمره جامد.
  • حماقي عامل عظمة بجد.
  • مكسر الدنيا كالعادة.

 

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14 أغنية |محمد حماقى يطرح البوم "يا فاتنى "

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محمد حماقي يدخل الأعلى مشاهدة بـ ليلة العمر

 

أغاني ألبوم محمد حماقي الجديد


ويضم ألبوم محمد حماقي الجديد يا فاتني 10 أغاني، منها 5 سبق طرحها على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وهى: “زيها مين”، و"لو هتسيب"، و"تك"، و"طالع موضة" و"عرض مستمر"، فيما طرح 5 أغانٍ جديدة اليوم، وهم “يا فاتني” وهي الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم الألبوم، بالإضافة إلى “ظلموني”، و"ولا ليلة من لياليك"، و"يا نسيم" وأخيرًا "بنفارق".

 

صناع البوم حماقى 

 

ويتعاون محمد حماقي، في ألبوم يا فاتني، مع نخبة من الشعراء والملحنين، أبرزهم أمير طعيمة وتامر حسين وأحمد إبراهيم وعمرو مصطفى وعزيز الشافعي وتميم وتوما وطارق مدكور.


يا فاتني، هي أغنية ألبوم محمد حماقي الرئيسية، من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادي، وتوزيع وميكس توما ديجيتال، وماستر طارق مدكور، وجيتار مصطفى نصر.

 

الفنان محمد حماقى محمد حماقي يا فاتني البوم يا فاتنى زيها مين لو هتسيب

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