يا فاتني وعيشني.. كل ما تريد معرفته عن ألبومي الهضبة وحماقي

طرح الفنان محمد حماقى ألبومه الغنائى الجديد “يا فاتنى” عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب وحميع منصات الموسيقى الالكترونية،ويضم البوم “يا فاتنى” ١٤ أغنية

أغاني ألبوم محمد حماقي الجديد



ويضم ألبوم محمد حماقي الجديد يا فاتني 10 أغاني، منها 5 سبق طرحها على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وهى: “زيها مين”، و"لو هتسيب"، و"تك"، و"طالع موضة" و"عرض مستمر"، فيما طرح 5 أغانٍ جديدة اليوم، وهم “يا فاتني” وهي الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم الألبوم، بالإضافة إلى “ظلموني”، و"ولا ليلة من لياليك"، و"يا نسيم"وأخيرًا "بنفارق".

صناع البوم حماقى

ويتعاون محمد حماقي، في ألبوم يا فاتني، مع نخبة من الشعراء والملحنين، أبرزهم أمير طعيمة وتامر حسين وأحمد إبراهيم وعمرو مصطفى وعزيز الشافعي وتميم وتوما وطارق مدكور.

يا فاتني، هي أغنية ألبوم محمد حماقي الرئيسية، من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادي، وتوزيع وميكس توما ديجيتال، وماستر طارق مدكور، وجيتار مصطفى نصر.

ألبوم عيشنى

يستعد الهضبة عمرو دياب لطرح اجدد البوماته الغنائية الدى يحمل اسم “عيشتى” وطرح منه ٤ اغانى وهما “الدنيا بترقص،احلى ونص،حلو التغير ، اتقل”.

أغنية رايقة

طرح النجم الكبير عمرو دياب برومو أغنيته الجديدة "رايقة" والتي تعد أحدث أغنيات ألبومه "عيشني" والمقرر طرحها خلال الساعات المقبلة.

أغنية "رايقة" من كلمات أيمن بهجت قمر ، لحن محمد يحيى، توزيع وديجيتال ماستر طارق مدكور.

حلو التغير

طرح الهضبة عمرو دياب اغنيته الجديدة التى تحمل اسم “حلو التغيير” من ألبومه "عيشنى" المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.

أغنية “حلو التغيير” من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع توما.

تصدر برومو أغنية "حلو التغيير" للنجم الكبير عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد طرحه بساعات قليلة .