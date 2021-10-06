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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حلو التغيير.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا ساهرا في القاهرة الجديدة

عمرو دياب
عمرو دياب

أحيا الهضبة عمرو دياب ، حفلا غنائيا ساهرا، مساء أمس الثلاثاء، 5 أكتوبر، فى أحد الأماكن بالقاهرة الجديدة. 

وظهر الفنان عمرو دياب في الحفل بملابس كلاسيكية، وقدم لأول مرة، أغنيته الجديدة “حلو التغيير” التي تفاعل معها الجمهور بعد غنائه لها قبل طرحها رسميا على يوتيوب. 

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أغنية حلو التغيير

تصدر برومو أغنية "حلو التغيير" للنجم الكبير عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد طرحه بساعات قليلة .

 

أغنية "حلو التغيير" من كلمات تامر حسين ، لحن عزيز الشافعي ، توزيع توما ، ومكساج وديجيتال ماستر أمير محروس ، ومن المتوقع طرحها قريبًا .


وكان عمرو دياب قد أعلن مؤخرا عن طرح ألبومه الجديد "عيشني" خلال الفترة القادمة ، وسيبدأ في طرح أغنياته على التوالي .

يذكر أن عمرو دياب طرح هذا الصيف ثلاث أغنيات هي" الدنيا بترقص"، "اتقل"، و" أحلى ونص".

على جانب آخر، تصدر الفنان عمرو دياب قائمة الأغاني المصرية الأكثر استماعا على تطبيق "أنغامي" في شهر سبتمبر بأغنيته الجديدة "أحلى ونص".

ونشر تطبيق "أنغامي" قائمة الأغاني المصرية الأكثر استماعا لشهر سبتمبر حيث جاء عمرو دياب في المركز الأول بأغنيته "أحلى ونص" ، وفي المركز الثاني أحمد كامل بأغنيته "على عيني" ، وفي المركز الثالث جاء محمد حماقي بأغنية " لو هتسيب" ، وفي المركز الرابع حودة بندق بمهرجان "خطر" ، وجاء أحمد سعد في المركز الخامس بأغنية "الملوك".
 

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