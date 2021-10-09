قطع الكهرباء عن 4 مناطق بطوخ فى القليوبية.. اليوم

أعلنت شركة كهرباء القليوبية، عن قطع التيار الكهربائى اليوم السبت من الساعة التاسعة صباحا لأعمال الصاينة بعدد من مناطق مركز طوخ.

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ومن المقرر فصل الكهرباء عن مغذى طنط الجزيرة على الخط الرئيسى وذلك لإجراءأاعمال الصيانة الطارئة، وستكون المناطق المتأثرة بالفصل هى ( السيفا - برشوم - الصالحية - عكاشة موافى ).



من ناحية اخرى اعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عن انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق محافظة القليوبية واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.



واكد محافظ القليوبية أنه وجه كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من مديرية التموين، إدارة المواقف وإدارة المرور، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة نظرا لاستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، والتعامل بكل حسم مع أي مخالفة لتعريفة الركوب المقررة وفرض غرامات وتحرير محاضر للمخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب

