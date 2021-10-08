إقبال متوسط على انتخابات نقابة الأطباء في القليوبية

شهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالقليوبية إقبالا متوسطا اليوم الجمعة في الانتخابات التي تجري بمجمع خدمات المرأة ببنها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة.

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ويتنافس 5 أعضاء على مقعد تحت السن بانتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية وهم الدكتور أحمد يوسف مدير مستشفي طوخ المركزي والدكتور أحمد الدالي إخصائي جراحة بالتأمين الصحي والدكتور أحمد سعيد والدكتور مصطفي أبو اليزيد والدكتور أحمد أنور.



كما يتنافس علي مقعد فوق السن الدكتور علاء جوده والدكتور محمد إبراهيم ورؤوف فؤاد والدكتور أحمد شوقي.



من ناحية أخرى، أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عن انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق محافظة القليوبية واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.



واكد محافظ القليوبية أنه وجه كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من مديرية التموين، إدارة المواقف وإدارة المرور، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة نظرا لاستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، والتعامل بكل حسم مع أي مخالفة لتعريفة الركوب المقررة وفرض غرامات وتحرير محاضر للمخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.



وناشد محافظ القليوبية جموع المواطنين بالتواصل الفوري مع الرقم ( 01002782373 ) بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن بغرفة عمليات المحافظة ١١٤ أو عبر الواتس اب علي الأرقام 01119992624-01555573040 في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية.



جاء ذلك عقب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتحريك أسعار الوقود اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر 2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين، حيث تضمن القرار تحديد سعر بنزين 80 بـ ٧ جنيه للتر البنزين وسعر بنزين 92 بسعر ٨.٢٥ جنيه للتر وبنزين 95 بسعر ٩.٢٥ جنيه للتر مع تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند ٤٢٠٠ للطن والمتر مكعب للغاز الطبيعي للسيارات ٣.٧٥ جنيه.