شبورة ورياح.. استقرار درجات الحرارة عند 30 بالقاهرة خلال طقس غد

تشهد الأحوال الجوية، خلال الطقس غدا، استقرار في الأحوال الجوية، حيث يشهد طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس لطيف على باقي الأنحاء.



وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس غدا، يصاحبه شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ويكون هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالتزامن مع الطقس غدا، تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا على محافظات ومدن مصر: كالتالي:

العظمى الصغرى

القاهرة 30 20

الإسكندرية 28 21

وادي النطرون 29 20

طنطا 30 21

شبين الكوم 30 21

دمنهور 28 21

بلطيم 27 21

مطروح 26 21

السلوم 31 20

سيوة 29 16

بورسعيد 28 22

دمياط 27 21

الزقازيق 30 20

المنصورة 30 20

الإسماعيلية 30 20

السويس 30 20

العريش 28 22

رفح 28 21

رأس سدر 32 21

نخل 29 19

نويبع 32 25

طابا 30 22

كاترين 29 13

الطور 30 23

شرم الشيخ 33 25

الغردقة 33 23

مرسى علم 33 25

الفيوم 32 20

بني سويف 32 20

المنيا 33 21

أسيوط 33 20

سوهاج 35 21

قنا 36 21

الأقصر 37 23

أسوان 39 22

إدفو 39 22

أبوسمبل 36 23

الوادي الجديد 35 20

الشلاتين 35 23

أبو رماد 35 22

حلايب 32 23

رأس حدربة 32 22