حالة الطقس في القاهرة والمحافظات اليوم الجمعة 8-10-2021

استعرض برنامج "8 الصبح " المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 8 -10- 2021، في القاهرة والمحافظات.

قالت الإعلامية داليا أشرف، مقدمة البرنامج، إن حالة الجو اليوم أصبحت تتحسن، بعد أن دخلنا فى فصل الخريف.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الجمعة، مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، ومعتدلة على السواحل الشمالية ، حارة على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على باقي أنحاء البلاد.

أما عن الظواهر الجوية، خلال الطقس ، فيتوقع أن تسود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء، في حين تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، بالتزامع مع الطقس ، تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدل إلى مضطرب وإرتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 30 20

الاسكندرية 27 21

وادى النطرون 28 20

طنطا 30 21

شبين الكوم 30 21

دمنهور 28 21

بلطيم 27 21

مطروح 26 21

السلوم 26 20

سيوة 29 20

بورسعيد 28 22

دمياط 27 21

الزقازيق 30 20

المنصورة 28 20

الاسماعيلية 29 20

السويس 30 20

العريش 27 22

رفح 27 22

رأس سدر 30 21

نخل 27 19

نويبع 31 25

طابا 29 22

كاترين 28 13

الطور 31 23

شرم الشيخ 32 25

الغردقة 32 23

مرسى علم 31 25

الفيوم 31 20

بنى سويف 30 20

المنيا 30 21

أسيوط 31 20

سوهاج 31 21

قنا 32 21

الأقصر 35 23

أسوان 37 22

ادفو 36 22

أبوسمبل 36 23

الوادى الجديد 34 20

شلاتين 33 23

ابو رماد 33 22

حلايب 32 23

