رئيس الوزراء: الحكومة نجحت في قيد 20 شركة قيدا مؤقتا بالبورصة المصرية

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إعلان المجلس القيد المؤقت لـ4 شركات حكومية في البورصة، ضمن برنامج الطروحات.

وقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة حققت المستهدف بالوصول إلى 20 شركة مقيدة قيدًا مؤقتًا في البورصة، بحلول 30 يونيو 2026.

وأوضح أن القيد المؤقت شمل 3 شركات تابعة لقطاع البترول، هي: الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبي»، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي «إيلاب»، وشركة خدمات البترول البحرية «بي.إم.إس».

وذكر أن «القيد المؤقت يعد أول خطوة للدولة عندما ترغب في طرح شركاتها في البورصة»، مؤكدًا أن الأمر لا يعني بيع تلك الشركات.

وأضاف: «الأمر يهدف إلى زيادة رأس المال، أو طرح حصة من الشركة للمواطن والشركات المصرية، حتى تشارك مع الدولة في تلك الأصول، بهدف تحقيق أعلى عائد».

ولفت إلى أن «القيد في البورصة يعزز الحوكمة، والإجراءات شديدة الدقة في عملية الإدارة والشفافية، والإعلان عن المخصصات والأرباح والخسائر».

واستطرد: «هذه خطوة مهمة، والدولة مستمرة في هذا الإجراء.. فنحن نتحرك في الملف بقوة، ومستمرون فيه كأحد برامج الدولة المصرية».