بريطانيا ترفع 47 دولة من القائمة الحمراء لـ كورونا .. تفاصيل

عرضت فضائية سكاى نيوز عربى تقريرأ رصد تفاصيل تقليص بريطانيا لعدد الدول المدرجة على القائمة الحمراء .

ووفقا للتقرير فإن الحكومة البريطانية ترسخ ما اشارت إليه سابقا بأن كورونا بات فيروس يمكن التعايش معه كما ان تخفيف جهود السفر ضمن هذه الاجراءات لاستمرار الحياة الطبيعة .

كما أن الحكومة البريطانية قامت برفع 47 دولة من القائمة الحمراء بعد تزايد أعداد المطعمين والأمور بدأت تستقر كما تم اقرار تعدد الخيارات أمام محبى الإجازات ومن المقرر أن يصدر قرار قريبأ بإلغاء فحص pcr للعائدين ويحل محله الفحص السريع أقل تكلفة .

يذكر أن وزارة الصحة البريطانية، قد أعلنت أول امس الخميس عن تسجيل 40٫701 إصابة و 122 حالة وفاة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لرويترز، سجلت بريطانيا ثمانية ملايين و46390 إصابة مؤكدة بـ فيروس كورونا، منها 137417 حالة وفاة.

وأجري في بريطانيا، مؤخرا عن أكثر من مليون و72 ألف اختبار لتشخيص الإصابات بـ فيروس كورونا.

وتلقي أكثر من 49 مليون شخص في بريطانيا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، واستكمل 45 مليونا منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية.

