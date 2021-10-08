صفقة الـ 320 مليون استرليني.. أول تعليق من بريطانيا بعد استحواذ السعودية على نادي نيوكاسل

علق السفير البريطاني لدى السعودية نيل كرمبتون، اليوم، على صفقة استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نادي نيوكاسل الإنجليزي.

واستحوذت مجموعة يقودها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم لتنتهي ملكية مايك آشلي للنادي التي استمرت 14 عاما.

ووصف السفير البريطاني في تغريدة على تويتر، استحواذ السعودية على نادي نيوكاسل الإنجليزي بأنه خبر رائع، مؤكدا أنه أمر جيد لصندوق الاستثمارات العامة وجيد للفريق الإنجليزي، وأمر جيد أيضا للاستثمار في منطقة شمال شرق إنجلترا.

Excellent news about the PIF investment in Newcastle United. Good for the PIF, good for Newcastle and good for investment in NE of England. Howay.@Alwaleed_Saudi #Newcastle #نيوكاسل #SportisGREAT pic.twitter.com/2VvpIFOlQd — Neil Crompton (@UKAmbKSA) October 8, 2021

وبحسب تقارير بريطانية، دفع صندوق الاستثمار السعودي 320 مليون جنيه إسترليني قيمة صفقة الاستحواذ على النادي الإنجليزي، ليصبح صندوق الاستثمارات العامة في السعودية (PIF) المالك الأكثر ثراء في عالم كرة القدم.

كما أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تعيين ياسر الرميان رئيساً غير تنفيذي لمجلس إدارة نادي نيوكاسل يونايتد بعد اكتمال عملية الاستحواذ بنسبة 100%.

ووصلت أماندا ستيفلي عضو مجلس إدارة نيوكاسل يونايتد الجديدة إلى مقر النادي يوم الجمعة للقاء طواقم النادي بعد يوم من إعلان الاستحواذ على النادي الإنجليزي.

وتشغل ستيفلي منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي سي بي كابيتال" إحدى أطراف المجموعة الاستثمارية التي استحوذت على نادي نيوكاسل.