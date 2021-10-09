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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللواء أحمد العواد: ميناء دمياط الوحيد في مصر الذي يضم مرصدا بيئيا

ميناء دمياط
ميناء دمياط

قال اللواء أحمد العواد نائب رئيس هيئة ميناء دمياط: إن تطوير ميناء دمياط زادت أهميته مع عودة تصدير الغاز المصري ومشتقاته وبفضل جهود الدولة المصرية عادت محطة الإسالة للعمل بعد مدة توقف وصلت ل 8 سنوات وبدأت في عملها من شهر فبراير وحتى الآن تم تصدير 23 شحنة من الغاز إلى جميع أنحاء العالم .

 

وأضاف اللواء أحمد العواد خلال حواره ببرنامج " مصر بتبني " المذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أنه من المتوقع توريد 4 قاطرات جديدة بقوة شد تبلغ 60 طنًا.
 

وتابع اللواء أحمد العواد ، أن عملية التأهيل للمحطة تمت من خلال الاستعانة بقاطرات جديدة ، متابعًا أنه في ظل إنتاج الغاز يتم الاهتمام أيضًا بالبيئة ، حيث يوجد قياس شهري يتم مرتين شهريًا  في حوض الميناء للتأكد من جودة المياه والهواء .
 


وذكر اللواء أحمد العواد ، أن ميناء دمياط الوحيد في مصر الذي يوجد به مرصد بيئي يتبع وزارة البيئة ، متابعًا: أنه تم وضع خطة للتعميق وتكريك الممر الملاحي ليصل عمق الميناء إلى 18.5 متر لتكون الميناء جاهزة لاستقبال الأجيال الجديدة من السفن .
 

ميناء دمياط هيئة ميناء دمياط الدولة المصرية إنتاج الغاز اخبار التوك شو

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