أحمد مهني يطالب بتشجيع رجال الأعمال للدخول في الاستثمار بمجال الحرف اليدوية

أشاد النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بأفتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية، مؤكدًا أن قطاع الحرف اليدوية يعتبر واحد من أكبر الحرف الموجودة حيث يضم تلك القطاع أكثر من 4 ملايين عامل، ويأتي ذلك بسبب تطوير القطاع والاهتمام به من قبل الدولة المصرية في الأونة الأخيرة.

وأشار مهني، خلال البيان الصادر له، إلى أن إن الحرف اليدوية ساهمت بشكل كبير في الفترة الأخيرة في تطوير حياة الفرد وتقليل نسب البطالة خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا، وفقدان العديد من العمال عملهم، ولذلك فكانت للحرف اليدوية دور كبير في النهوض الاقتصادي المصري خلال هذه الفترة.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه لايمكن لأحد أن ينكر حجم الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية في تطوير قطاع الحرف اليدوية والتراثية، فضلا عن تقديم الدعم الكامل و الفني لمساعدة أصحاب الحرف اليدوية، مطالبًا بتشجيع رجال الأعمال للدخول في الاستثمار في هذا المجال لأن الاستثمار في هذا المجال سيصب في مصلحة الجميع ويزيد من فرص العمل وتقليل نسب البطالة.