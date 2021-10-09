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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: خفض معدلات البطالة وزيادة الإنتاج أبرز فوائد دعم الحرف التراثية

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب

قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن انطلاق معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية بدورته الثالثة، يوضح جهود القيادة السياسية في الاهتمام بهذه الصناعات لعدم تعرضها للإندثار، معقبة: “ إن في ظل التطورات التكنولوجية أصبحت الحرف اليدوية عمل نادر رغم رواعه شكله وجودته”.

 

وأعربت" محروس" خلال بيان لها، عن فخرها بهذه المبادرة في ظل مشاركة شباب المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من مختلف المراكز والقري المصرية  كما أثنت علي الدور الكبير والجهد المبذول من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

 

وأضافت  النائبة، أن هذا سيعود عليهم بفائدة كبيرة في ظل  مساعدتهم واستفادتهم من خدمات الجهاز المالية وغير المالية في إقامة وتطوير مشروعاتهم  لتتلائم المنتجات مع احتياجات السوق والأذواق العصرية من مختلف الحرف التراثية .

 

وأوضحت :  كوني مصرية أشعر بالفخر لما يعود من نتيجة  إيجابية في تعزيز العلاقات الدولية والروابط المشتركة بين الشعوب ، مما يشجع علي التجارة البينية ويعمل علي التكامل الاقتصادي إقليميًا، من خلال  استضافة المملكة الأردنية الهاشمية والسودان وتخصيص لهم  أجنحة متميزة من المنتجات  الفنية والتراثية المصنعة في المعرض.


واختتمت أن كل هذه الفعاليات ستفتح آفاق وفرص عمل مختلفة، ما يسهم في تقليل معدلات البطالة بين الشباب، والعمل على تدوير عجلة الإنتاج بطرق مختلفة من توفير مواد خام وأيدي عاملة وتسويق للمنتجات فى اطار الافتتاحات الفعالة للرئيس عبد الفتاح السيسي .

معرض تراثنا المنتجات التراثية لحرف اليدوية حياة كريمة المملكة الأردنية معدلات البطالة

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