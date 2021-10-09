فستان منقوش.. صفاء سلطان تبهر متابعيها في أحدث إطلالاتها

نشرت الفنانة الأردنية صفاء سلطان، صورا لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت صفاء سلطان، بفستان جذاب منقوش بالورد ليبرز جمالها ورشاقتها، ومن الناحية الجمالية اعتمدت علي المكياج الناعم، كما اختارت تسريحة شعر جذابة لشعرها الأسود ليبرز جمالها.



وتنتظر صفاء سلطان عرض مسلسها الجديد “​لغز الأقوياء​”، الذي سيعرض يوم 28 من الشهر الجاري، هو مسلسل لبناني سوري، من بطولة الممثل اللبناني ​كارلوس عازار،​ والممثلة السورية ​ريم نصر الدين​، إضافة إلى الممثلين ​يوسف حداد​، ​ختام اللحام​، و​ميشال أضباشي​.



المسلسل كتبه جيزيل سليم، ومن إخراج أيلي رموز، وإنتاج جولد فيلم، ويشارك في بطولته كارلوس عازار، وريم نصر الدين، ونادين تحسين بيك وختام اللحام.



ويتضمن" لغز الأقوياء" كثيراً من مشاهد الأكشن المثيرة والحماسية بالإضافة الى قصة رومانسية، ويعمل كارلوس بالشرطة القضائية، أما ريم فتعيش قصة معينة، وتنشأ قصة حب بينهما، ثم تتوالى الأحداث.