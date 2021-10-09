"تعليم البحر الأحمر" تعلن الاستعداد التام لاستقبال العام الدراسي الجديد

أكد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اليوم "السبت"، أن المديرية استعدت استعداداً كاملاً لاستقبال الطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد غد “الأحد”، باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات الأمن والسلامة، تنفيذا لتعليمات عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بتطبيق كافة الإجراءات من أعمال التعقيم وأعمال تطهير ونظافة وتباعد اجتماعي مع وضع الملصقات التوعوية بالأمراض وطرق الوقاية منها بالمدارس حفاظًا على سلامة الطلاب.

وأوضح أكد هشام منير، وكيل تعليم البحر الأحمر، أن المحافظة تعمل بجميع أجهزتها لتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب كما تسعي جاهدة لتطوير الخدمات التعليمية من أجل تحقيق عاما دراسيا متميزا بالانضباط والجدية منذ اليوم الأول للدراسة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه بالتعاون مع مديرية الصحة تم توفير طبيب بكل مدرسة لمتابعة الطلبة والإهتمام بهم مع وجود غرف العزل بالإستعداد الكامل في كل مدرسة.

وأكد “منير”، صدور تعليمات بالمتابعة المستمرة والدائمة للمدارس من خلال لجان متابعة ومرور دوري بمساعدة من الإدارات التعليمية، مشيدًا بمشاركة مجلس الأمناء من خلال التواصل البنّاء مع مدارس المحافظة، حيث إنه الممثل الشرعي لآراء أولياء الأمور ويلعب دورا مهما في التغلب على العديد من مشكلات العملية التعليمية.

وشدد وكيل تعليم البحر الأحمر، على الاستمرارية في التغيير لتحسين جودة التعليم بتدريب وتأهيل المعلمين بصورة أقوى، مؤكدا الالتزام بالحضور والانتظام للطلبة؛ حيث أصبح الحضور إلزامياً حتى يكون عاماً منضبطاً وفق القواعد والقوانين الوزارية المنظمة للعمل.

وأشار وكيل تعليم البحر الأحمر إلى أن هيئة التدريس مستعدة استعداداً تاماً لاستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك من خلال توزيع المهام على أعضاء هيئة التدريس والالتزام بالإشراف اليومي مع بداية اليوم الدراسي وحتى انصراف الطلاب.