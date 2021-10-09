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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صيدلة عين شمس تنظم حفل استقبال للطلاب الجدد

حفل استقبال
حفل استقبال

نظم اتحاد طلاب كلية الصيدلة جامعة عين شمس حفل استقبال للدفعة الملتحقة حديثا بالكلية للعام الدراسي الجديد، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و الدكتورة أماني أسامة كامل عميد كلية الصيدلة واشراف الدكتور  رحاب عثمان أحمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و بحضور الدكتور رولا ميلاد لبيب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسادة رؤساء الأقسام بالكلية ومنسق برنامج الساعات المعتمدة و ممثلي الوحدة الطبية و شئون الطلاب بالكلية ورعاية الشباب.

بدأ الحفل بكلمة الدكتورة اماني كامل رحبت فيها بالطلاب الجدد و هنأتهم علي التحاقهم بكلية الصيدلة التي تتميز بالعراقة كما قامت بتقديم الكلية بأقسامها و خدماتها وانشطتها الطلابية.

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 وقامت الدكتورة رنا الهلالي مدير مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة بشرح الخدمات التي يقدمها المركز للطلاب.

 كما شهد الحفل تكريم ال ٥ الأوائل من كل دفعات الكلية وكذلك الفائزين في مسابقات الاتحاد المختلفة من ( القرآن الكريم و الشعر والقصة القصيرة والعزف والغناء والتمثيل والرسم والتصوير ) وذلك لحث الطلاب الجدد علي التفوق علي الصعيد الاكاديمي وصعيد الأنشطة الطلابية المختلفة.

وقد استقبل طلاب الاتحاد الطلاب الجدد بالهدايا الرمزية كما تخلل الحفل عرض للأنشطة العديدة الموجودة بالكلية.

 اختتم الحفل بعمل جولة تعريفية للطلاب الجدد داخل مبني الكلية.

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جامعة عين شمس كلية الصيدلة جامعة عين شمس إتحاد طلاب حفل استقبال اخبار التعليم

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