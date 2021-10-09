ضبط 39 ألف قطعة بسكويت بدون بيانات في الدقهلية 

شنت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية وعبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية، حملة تموينية للتأكد من الانضباط والالتزام بالقرارات والقوانين التموينية والتصدى بكل حزم لكافة المخالفات لاسيما مخالفات الغش التجاري.



وتشكلت الحملة برئاسة سامى إبراهيم وعضوية أحمد مجدى المفتش بالمديرية وبالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بالدقهلية، وأسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد صاحب مصنع بسكويت وحلويات في مركز الستاموني بدون سجل صناعي وذلك لتدوينه على عبوات البسكويت صنع في الكويت ولعدم تدوين أي بيانات تفيد الصلاحية.

وتم التحفظ على 39 ألف قطعة بسكويت مغطى بالشكولاتة وكذلك 1000 كرتونة فارغة لزوم التعبئة وذلك لمخالفته القانون رقم 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.