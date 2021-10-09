البنوك تستأنف عملها غدا

تستأنف البنوك المصرية غدا الأحد؛ عملها بعد انتهاء فترة الإجازة الممنوحة بقرار من البنك المركزي المصري بمناسبة احتفالات ذكري 48 عاما علي نصر حرب أكتوبر المجيدة.



وأعلن البنك المركزي المصري الثلاثاء الماضي؛ تعطيل العمل بالجهاز المصرفي يوم الخميس من نفس الأسبوع بمناسبة احتفالات حرب أكتوبر 1973 المجيدة.



وبموجب قرار البنك المركزي المصري فقد تم منح البنوك 3 أيام إجازة تتضمن يومي الراحة الأسبوعية المقررة يومي الجمعة و السبت من كل أسبوع .



ومن المقرر أن تبدأ البنوك عملها في تمام الساعة الثامنة والنصف حتي الثالثة من عصر اليوم للجمهور و من الثامنة صباحا حتي الرابعة عصرا بالنسبة للموظفين بالبنوك.

