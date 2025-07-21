قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس .. سجل بياناتك الآن
هيئة الدواء تحذر من هذه الأصناف.. والنقابة: عيادات غير مرخصة تبيعها بشكل غير قانوني
مدرب منتخب الشباب: حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي الأساسي الفترة المقبلة
الكرملين: لا نستبعد عقد لقاء بين بوتين وترامب في بكين خلال سبتمبر
تقنين أراضي وضع اليد 2025.. تعرف على الشروط والرسوم المطلوبة بعد موافقة البرلمان
الأمم المتحدة: يجب العمل على إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
الأهلي ينعى شقيق المهندس طارق قنديل عضو مجلس الإدارة
التحري عن سحل ممرضة وتمزيق ملابسها بمستشفى البدرشين المركزي
رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس .. استعلم الآن من بوابة الأزهر الشريف
كريم رمزي: حمزة عبد الكريم مفاجأة ريبيرو في الموسم الجديد
لخريجي الجامعات.. تعرف على التخصصات المطلوبة فى كلية الشرطة بالعام الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ببطارية جبارة وميزات ثورية.. إليك أفضل سماعات أذن لاسلكية في الأسواق

سماعات أذن لاسلكية
سماعات أذن لاسلكية
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن سماعات أذن لاسلكية بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في سماعات  FreeBuds 6 والتي تعد مختلفة تمامًا عن سماعات الأذن شبه المفتوحة التقليدية.
غالبًا ما تعاني سماعات الأذن شبه المفتوحة التقليدية من بعض العيوب في جودة الصوت وإلغاء الضوضاء. وفي المقابل ، تسعى سماعات هواوي فري بودز 6 إلى تجاوز هذه القيود. هذه المرة، قد تمنحك قدرات الصوت وإلغاء الضوضاء المُحسّنة تجربة مختلفة تمامًا…


التغليف والتصميم
 

تعد علبة الشحن دائرية الشكل، و صغيرة وسهلة الحمل. تتميز بسطح خارجي غير لامع، مما يوفر ملمسًا مريحًا ويقلل من بصمات الأصابع بفعالية. يتميز الجهاز بمؤشر LED أمامي لعرض حالة الشحن، ومنفذ USB-C في الأسفل.
على الجانب الآخر تصميمها الفريد يجعلها مميزة بين العديد من سماعات الأذن، وتتميز بمظهرها العصري والأنيق.

تتناسب سماعات الأذن بشكل أفضل مع انحناءات قناة الأذن و تتوفر باللون الأسود والأبيض والأرجواني.


جودة الصوت

ما يميز سماعات هواوي فري بادز 6 هذه المرة هو أنها تجمع بين وحدة تردد منخفض مغناطيسية مزدوجة بقطر 11 مم ووحدة تردد عالي جدًا بتقنية مايكرو بلي
فيما يتعلق بالترددات المتوسطة والعالية، بفضل وحدة الميكروبلين فائقة التردد، تتميز هذه السماعات بدقة صوتية ممتازة. عند عزف الموسيقى الكلاسيكية، تكون أجزاء التردد العالي للآلات الموسيقية، مثل الكمان والبيانو، واضحة ،

بالإضافة إلى ذلك، تستخدم سماعات FreeBuds 6 تقنية إعادة بناء المجال الصوتي  فعند الاستماع إلى الموسيقى ستدعم سماعات الأذن نقلًا سلسًا بسرعة 2.3 ميجابت في الثانية. وبفضل تقنية الضبط الفريدة من هواوي، ستحظى بتجربة موسيقية عالية الجودة.


إلغاء الضوضاء


تعتمد سماعات هواوي فري بادز 6 على تقنية إلغاء الضوضاء فيمكنها عزل أصوات لوحة المفاتيح وأصوات المحادثات بفعالية، مما يوفر للمستخدمين بيئة عمل هادئة نسبيًا.
عند تفعيل خاصية إلغاء الضوضاء، يكون التحكم في ضغط الأذن في سماعات FreeBuds 6 جيدًا نسبيًا أما عن سعرها فهي تباع بحوالي  159.00 دولارًا.

شركة هواوي سماعات FreeBuds 6 سماعات أذن سماعات أذن لاسلكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات .. وصدى البلد ينشرها بالدرجات

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. درجاتك على صدى البلد

أوائل الثانوية العامة 2025

تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 استعداداً لإعتماد النتيجة .. ترقبوها هنا

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. الغشاشين ومصوري الامتحانات في قائمة "الراسبين"

صورة أرشيفية

محامي المتهم في قضية الطفل ياسين: طلبنا عرضه على طبيب ذكورة

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: لن نقبل بأن يكون حلم طالب الثانوية العامة متوقفاً على نصف درجة

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 21 يوليو 2025| بكم اللتر 92؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

التصحيح خلص|تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2025 لاعتمادها من وزير التعليم ..ترقبوها هنا

ترشيحاتنا

كنيسة الشهيد أبسخيرون القليني بنزلة عبيد

رسامة شمامسة جدد لكنيسة "أبسخيرون القليني" بنزلة عبيد

جانب من الجولة

وزير الصحة يتابع أعمال تجهيز المخزن الإستراتيجي لفرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية

القداس الإلهي

الأنبا باسيليوس يترأس قداس منح الدرجة الإنجيلية للشماس أكرم شوقي

بالصور

أنغام ترد بطريقتها على شائعة المرض.. تعرف على أهمية فحص البنكرياس بشكل دوري

انغام
انغام
انغام

داليا البحيرى وزوجها يثيران الجدل في الطائرة

داليا البحيرى وزوجها تثير الجدل فى الطائرة
داليا البحيرى وزوجها تثير الجدل فى الطائرة
داليا البحيرى وزوجها تثير الجدل فى الطائرة

بحيلة غريبة.. سيارة فولكس فاجن الكهربائية تفقد مدى البطارية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

رئيس الأركان يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التعاون العسكري المشترك

إمام عاشور وحفل راغب علامه

هل يعاقب الأهلي إمام عاشور كما فعل الزمالك مع فتوح .. مصدر أهلاوي يجيب

احمد سعد

‎رقص مع مراته وبنته.. أحمد سعد قلب الساحل الشمالي في أولى حفلاته

هدير عبدالرازق

بعد فيديو الشقة والقفز من فوق السور.. اعترافات هدير عبد الرازق أمام النيابة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد