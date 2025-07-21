ببطارية جبارة وميزات ثورية.. إليك أفضل سماعات أذن لاسلكية في الأسواق

إذا كنت تبحث عن سماعات أذن لاسلكية بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في سماعات FreeBuds 6 والتي تعد مختلفة تمامًا عن سماعات الأذن شبه المفتوحة التقليدية.

غالبًا ما تعاني سماعات الأذن شبه المفتوحة التقليدية من بعض العيوب في جودة الصوت وإلغاء الضوضاء. وفي المقابل ، تسعى سماعات هواوي فري بودز 6 إلى تجاوز هذه القيود. هذه المرة، قد تمنحك قدرات الصوت وإلغاء الضوضاء المُحسّنة تجربة مختلفة تمامًا…



التغليف والتصميم



تعد علبة الشحن دائرية الشكل، و صغيرة وسهلة الحمل. تتميز بسطح خارجي غير لامع، مما يوفر ملمسًا مريحًا ويقلل من بصمات الأصابع بفعالية. يتميز الجهاز بمؤشر LED أمامي لعرض حالة الشحن، ومنفذ USB-C في الأسفل.

على الجانب الآخر تصميمها الفريد يجعلها مميزة بين العديد من سماعات الأذن، وتتميز بمظهرها العصري والأنيق.

تتناسب سماعات الأذن بشكل أفضل مع انحناءات قناة الأذن و تتوفر باللون الأسود والأبيض والأرجواني.



جودة الصوت

ما يميز سماعات هواوي فري بادز 6 هذه المرة هو أنها تجمع بين وحدة تردد منخفض مغناطيسية مزدوجة بقطر 11 مم ووحدة تردد عالي جدًا بتقنية مايكرو بلي

فيما يتعلق بالترددات المتوسطة والعالية، بفضل وحدة الميكروبلين فائقة التردد، تتميز هذه السماعات بدقة صوتية ممتازة. عند عزف الموسيقى الكلاسيكية، تكون أجزاء التردد العالي للآلات الموسيقية، مثل الكمان والبيانو، واضحة ،

بالإضافة إلى ذلك، تستخدم سماعات FreeBuds 6 تقنية إعادة بناء المجال الصوتي فعند الاستماع إلى الموسيقى ستدعم سماعات الأذن نقلًا سلسًا بسرعة 2.3 ميجابت في الثانية. وبفضل تقنية الضبط الفريدة من هواوي، ستحظى بتجربة موسيقية عالية الجودة.



إلغاء الضوضاء



تعتمد سماعات هواوي فري بادز 6 على تقنية إلغاء الضوضاء فيمكنها عزل أصوات لوحة المفاتيح وأصوات المحادثات بفعالية، مما يوفر للمستخدمين بيئة عمل هادئة نسبيًا.

عند تفعيل خاصية إلغاء الضوضاء، يكون التحكم في ضغط الأذن في سماعات FreeBuds 6 جيدًا نسبيًا أما عن سعرها فهي تباع بحوالي 159.00 دولارًا.