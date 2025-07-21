أخبار التكنولوجيا.. وان بلس تكشف عن سلسلة منتجات جديدة وبقدرة شحن جبارة.. ريدمي تغزو الأسواق بهاتفها 15C

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

منها هاتف وجهاز لوحي.. وان بلس تكشف عن سلسلة منتجات جديدة

سلسلة منتجات جديدة من المتوقع قيام شركة وان بلس باطلاقها قريبا أبرزها جهاز OnePlus Pad 3 Mini المتوقع الكشف عنه قريبا وذلك بجانب هاتفها الرائد من الجيل التالي ون بلس 15 و ومن المتوقع إطلاقه في أكتوبر من هذا العام في الصين وبحلول نهاية هذا العام، قد تكشف الشركة عن سلسلة هواتف ون بلس إيس 6 عالية الأداء في السوق.

بقدرة شحن جبارة.. ريدمي تغزو الأسواق بهاتفها 15C

كشف تسريبات جديدة من موقع Digital Chat Station أن الشركة قد تعلن أيضًا عن جهاز لوحي صغير الحجم إلى جانب هاتف ون بلس 15T.

تستعد شركة شاومي لإطلاق هاتف Redmi 15C، الذي يُتوقع أن يشكّل نقلة في فئة الهواتف الاقتصادية، إذ كشفت تسريبات جديدة عن مواصفات الهاتف الكاملة وسعره المتوقع في السوق الأوروبية، في ظل استعداد شاومي للإعلان الرسمي عنه خلال أسابيع قليلة.

أكبر بطارية وأسرع أداء.. سعر ومواصفات honor x70

أقامت شركة Honor في الأسبوع الماضي، فعالية في الصين لأطلاق العديد من المنتجات الجديدة، بما في ذلك جهاز Honor X70 ، وسماعات Earbuds A Pro ، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة من سلسلة MagicBook X Plus ومن بينها جهاز Honor Pad GT 2 Pro عالي الأداء.

كاميرا خارقة ومعالج متطور.. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة



أطلقت شركة Oppo أخيرًا أول هواتفها الذكية التي تحمل علامة Turbo، Oppo K13 Turbo وK13 Turbo Pro، في الصين. ومن أبرز مميزات هذه الهواتف عالية الأداء شاشة OLED بتردد 120 هرتز، ومروحة تبريد مدمجة، وإضاءة RGB. إليكم أهم المواصفات والمميزات وسعر الجهاز.

مش هتحتاج موبايل.. شاومي تغزو الأسواق بسماعة لاسلكية جديدة بمزايا احترافية



إذا كنت من متابعي شراء منتجات شاومي يمكنك الاختيار بين أكثر من جهاز شاومي قابل للطي وتعد أحدث منتجات شاومي هي سماعات اللياقة البدنية والتي تعمل فعليًا تحت الماء و من المقرر إطلاق سماعات شاومي بون كونديكشن 2 في 21 يوليو، بسعر 699 ين ياباني (حوالي 96 دولارًا أمريكيًا)، وهي تستهدف بوضوح المستخدمين النشطين، وخاصةً السباحين الذين اضطروا للاكتفاء بوسائل بديلة معقدة حتى الآن.



