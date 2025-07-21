مش هتحتاج موبايل.. شاومي تغزو الأسواق بسماعة لاسلكية جديدة بمزايا احترافية

إذا كنت من متابعي شراء منتجات شاومي يمكنك الاختيار بين أكثر من جهاز شاومي قابل للطي وتعد أحدث منتجات شاومي هي سماعات اللياقة البدنية والتي تعمل فعليًا تحت الماء و من المقرر إطلاق سماعات شاومي بون كونديكشن 2 في 21 يوليو، بسعر 699 ين ياباني (حوالي 96 دولارًا أمريكيًا)، وهي تستهدف بوضوح المستخدمين النشطين، وخاصةً السباحين الذين اضطروا للاكتفاء بوسائل بديلة معقدة حتى الآن.



موسيقى تحت الماء، لا حاجة للهاتف

تعد الميزة الأبرز هنا بلا شك هي وضع السباحة المخصص ، المدعوم بتقنية التوصيل العظمي المُحدثة التي تضمن صوتًا أكثر وضوحًا تحت السطح. على عكس سماعات الأذن التقليدية، التي تعاني من تداخل الماء والعزل، يُرسل التوصيل العظمي الصوت عبر عظام الوجنتين، متجاوزًا أذنيك تمامًا ويعد ذلك وضع موجود منذ فترة طويلة، لكن شاومي تراهن على أن سماعاتها ستُقدم أداءً أفضل.

سماعات أذن شاومي

هذا يعني عدم الحاجة لجلب هاتفك إلى المسبح أو الاعتماد على البلوتوث (الذي عادةً ما يفشل فشلاً ذريعاً تحت الماء). ما عليك سوى تحميل مساراتك مباشرةً، ثم الانتقال إلى وضع التشغيل المحلي، والانغماس في عالم الموسيقى

تجدر الإشارة أيضًا إلى التكامل مع خوارزميات تتبع السباحة من Suunto ، مما يُضفي فائدة كبيرة على السباحين المحترفين. سواءً كنت مهتمًا بأوقات التقسيم، أو التعرف على ضربات السباحة، أو تتبع المسافة، فإن هذا يدفع سماعات Earbuds 2 إلى ما هو أبعد من مجرد الترفيه، ليُصبح أكثر كفاءةً.

السعر والتوافر

عند الإطلاق، ستتوفر سماعات الأذن عبر موقع JD.com ومتاجر التجزئة الصينية الكبرى الأخرى. لم يُعلن بعد عن موعد توفرها عالميًا وقد صُممت السماعات لمنافسة مباشرة مع ماركات صوتية رياضية أخرى مثل Shokz وJBL

