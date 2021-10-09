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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الأردنية تكشف حقيقة عودة الإغلاق بسبب جائحة كورونا

الأردن
الأردن

نفت رئاسة الوزراء الأردنية، اليوم السبت، الأنباء التي تداولت عن عودة الإغلاق في البلاد من جديد بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ودعت وزارة الصحة الأردنية المواطنين الى عدم الالتفات إلى الشائعات حول الوضع الوبائي من مصادر تطلق معلومات مغلوطة، وتدعي أن الحكومة تتجه إلى التشديد بالإجراءات المتبعة وصولا إلى الإغلاقات أو الحظر.

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الأردن : 567 إصابة جديدة و13 وفاة بفيروس كورونا

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13 ألفا و474 إصابة كورونا نشطة في الأردن

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، أن تلك المعلومات غير صحيحة، ويتم بثها وتداولها للتشويش على المواطنين، مشيرة الى استمرار الحكومة في خطتها لفتح القطاعات، سيما التعليم الوجاهي.

وشددت على ضرورة التزام المواطنين باتباع إجراءات السلامة والذي ينعكس ايجابيا على استقرار الوضع. ودعت الوزارة المواطنين الى قراءة المعلومات من مصادرها الرسمية، إذ يراهن عليه في غربلة المعلومة الصحيحة من مصادرها المعروفة، من تلك التي لا تحمل مصدرا أو اسما واضحا تستند عليه تلك المعلومات.

وقالت الوزارة في البيان، إنها تقوم بنشر كل المستجدات عبر مواقعها الرسمية، وذلك لايصال المعلومات الصحيحة ومن مصادرها الموثوقة.

كوفيد-19 وزارة الصحة الأردنية فيروس كورونا المستجد الإغلاق في الأردن التعليم الوجاهي

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