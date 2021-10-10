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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

دعوة أمي.. الإعلامية أسماء مصطفى تكشف عن مرضها وموقف زوجها

أسماء مصطفى
أسماء مصطفى

تصدرت الإعلامية أسماء مصطفى  محركات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك عقب كشفها عن معاناتها مع مرض السرطان وسر دعوة والدتها لها وموقف زوجها بعد إصابتها بهذا المرض اللعين.

مرض الإعلامية أسماء مصطفى 

كشفت الإعلامية أسماء مصطفى، المذيعة بقناة “سي بي سي إكسترا”، قصة إصابتها قائلة: “الإجابة ببساطة إنى مقتنعة ومدركة إن مريض السرطان بيقدر يفيد غيره بتجربته وبيكون فعلا فيها أمور كتيرة وأحيانا معقدة جدا، بس أنا ما زلت فى هذه المحنة وحتى الآن واللحظة معنديش جديد غير إنى منتظرة إنى مع الفحص الجاى بإذن الله ألاقى استجابة للعلاج وأكيد باذن الله لما ربنا يكتبلى الشفاء من عنده هطلع واقول واتكلم معاكم كتير، نفسى أكون مفيدة فعلا للناس، بس حاليا مينفعش".

وأضافت الإعلامية أسماء مصطفى عبر منشورها" "الحاجة الثانية زى ما وضحت قبل كده ده مرض ملوش كتالوج، فى ناس نفس حالتى وكانت ظروفهم أفضل منى وفى العكس طبعا، الشيء الأهم اللى هنصح بيه وبكرره مفيش حالة زى الثانية حتى لو كانت نفس الإصابة، لأن جسمنا مش واحد ولا هنعانى نفس الأعراض، لا أنواع السرطان واحدة ولا العلاجات واحدة ولا الأجسام واحدة".

وتابعت: "علشان كده بلاش تبادل خبرات الأدوية لأن دى يحددها الطبيب المختص فقط حسب كل شخص وفى حالات معقدة زى حالاتى بتاخد أكثر من نوع علاج كيمو مع بعض وكل شوية تعديل، رجاء نخلى بالنا نتوكل على الله وناخد بالأسباب وربنا كريم وإن شاء الله أقابلكم على خير".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي: 

الاعلامية الإعلامية أسماء مصطفى أسماء مصطفى مصطفى زوجها

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