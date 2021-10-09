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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على حمام سباحة.. سارة ناجي تخطف أنظار متابعيها بإطلالة صيفية

سارة ناجي
سارة ناجي

شاركت الفنانة سارة ناجي جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".


وظهرت سارة ناجي علي حمام سباحة بتوب أبيض عاري الكتفين وبنطال ليجن الذي يبرز عن جمالها وأناقتها، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور".


أما من الناحية الجمالية اعتمدت سارة ناجي على المكياج الملائم لإطلالتها حيث وضعت أحمر شفاه باللون النبيتي، كما اختارت لخصلات شعرها الاشقر تسريحة جذابة مناسبة لإطلالتها مما أضفى على إطلالتها الرقة والنعومة.


يذكر أن الفنانة سارة ناجي انضمت إلى فريق عمل فيلم «المحكمة»، الذي يتم تصويره حاليا حيث من المنتظر الانتهاء من تصويره الأيام المقبلة.


وتدور أحداث الفيلم في المحكمة حول 6 قضايا جنائية ومدنية، ومحكمة أسرة، واغتصاب، وميراث، وتحول جنسي.

فيلم بطولة محمود عبد المغني، وكريم عفيفي، وفتحي عبدالوهاب، ونجلاء بدر، وأحمد خالد صالح، وجميلة عوض، وصلاح عبد الله، وسليمان عيد، وعبد الرحيم حسن، ومحمود عامر، وغادة عادل، ومن تأليف أحمد عبد الله وإنتاج أحمد السبكي وإخراج محمد أمين.

وشاركت سارة ناجي في مسلسل  ضد الكسر في رمضان الماضي وهو من بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد.

سارة ناجي تخطف انظار متابعيها بإطلالة صيفية فيلم المحكمة ضد الكسر

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