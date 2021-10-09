مع بداية العام الدراسي الجديد|5 نصائح لتجنب المشاكل النفسية لأولياء الأمور والطلاب

بدأ العام الدراسي الجديد 2021 – 2022 في المدارس المصرية الابتدائية الإعدادية والثانوية والجامعية وسط أجواء من التوتر والخوف بسبب انتشار فيروس كورونا «كوفيد – 19»، ونظام جديد للتعليم على مستوى المراحل التعليمية المختلفة.

ومع البداية الدراسية يعطي «صدى البلد» بعض النصائح التي يجب مراعاتها من قبل أولياء الأمور والطلاب لاستكمال العام الدراسي دون التعرض للمشاكل الصحية والنفسية.

التخلص من فكرة الاعتماد

قالت اللايف كوتش، هبة أبو الخير، إنه على الطلاب التخلص من فكرة الاعتماد على الغير، والتعود على مساعدة نفسه بنفسه، حتى يتمكن من الاعتماد على نفسه في المستقبل ويأخذ الثقة بالنفس.

وأضافت “أبو الخير”، في تصريحات لـ «صدى البلد»، أن الخطأ الثاني والمنتشر في البيت المصري، هو أن المذاكرة يجب أن تتم بالجلوس على المكتب فقط، لذلك لا يجب حصر المذاكرة في المكتب فقط؛ بل يجلس في أي مكان يرتاح له نفسيا؛ حتى يتمكن من الانتهاء من واجباته.

وأكملت: «النصيحة الثالثة يجب أن يتعلم الأبناء كيفية عمل جدول له، ويستطيع أن ينظم اليوم، بمعنى أنه لا بد من تعليم الابن قبل الدخول إلى المدرسة، كيفية ترتيب اليوم بنظام، بالمواعيد المحددة، حتى يتمكن من ضبط وقته، وضبط حياته في المستقبل، بدون عشوائية».

وأضافت: «جانب النظام لا بد أن يكون له نمط حياة حتي لا يتسلل له التوتر والقلق ولا يكونا فوق المستوى الطبيعي للشخص، ولا يترك حياته للعشوائية التي تسبب عدم الراحة في الحياة».

البعد عن المقارنات

وعن المقارنة قالت اللايف كوتش، إن الأهل كثيرا ما يضعوا الأبناء في مقارنات كثيرة مع أخواتهم وأقاربهم وجيرانهم، لذلك الأبناء يشعروا بأنهم لا يصلحون لعمل الشئ ويتسلل لهم شعور النقص والقلة بين باقي الأشخاص، كما تتسبب المقارنات في ضعف شخصيتهم.

وتابعت: «لذلك لا بد من تربية الأبناء على الثقة بالنفس والابتعاد عن المقارنات الهدامة للشخصية، وتعليمهم الثقة بقدراتهم والتشجيع المستمر، ومع التشجيع ورفع الثقة سيرتفع طموح الأبن وقدرته للوصول إلي أكثر وأكثر من أحلامه وأهدافه».

الحب أساس العلاقات

وأوضحت أن السر في العلاقة بين الأبناء وأولياء الأمور هو الحب، لا بد أن يشعر الأبناء منة حي والديهم إليهم والتفاهم فيما بينهم والإصغاء المستمر لهم ولمشاكلهم.

وأشارت إلي أن الحب شامل كل شيء؛ لأنه عندما يتواجد الحب يتواجد الاهتمام والإصغاء الجيد وحل مشاكلهم ويتواجد التواصل الدائم بينهم.

أخذ الايجابيات والبعد عن السلبيات

وعن كيفية التعامل مع نظام التعليم الجديد نفسيا وإزالة الخوف، قالت أبو الخير إن كل شئ في الحياة لها سلبيات ولها ايجابيات، ولكن يجب النظر للإيجابيات دائما بمعني أنه يستفيد من الايجابيات المتواجدة بالنظام وعدم توجيه النظر للسلبيات فقط.

ولفتت أن هذا الجيل لا بد أن يجرب ويتعلم ويرى، ولكن يأخذ الحيطة من السلبيات والمشاكل التي يجب التركيز عليها، والتعامل معها بحكمة، بدون أن يكون عائقا أمامي أو يسبب أي أزمات نفسية.

وتابعت: «من المهم أن تكون نفسية الشخص قادرة على تقبل أي شئ، لذلك عند تواجد الشخص في موقف هي مجبر عليه خذه بدافع الحب والرضا والثقة بالنفس بأنك قادر على العيش في مثل هذه الظروف، وبمجرد المواجهة مع تلك الظروف سيكون لديك الثقة بالنفس والقدرة على استكمال المشوار بالقوة النفسية المطلوبة».

كيفية ترتيب اليوم للمذاكرة

وبمناسبة كيف يستعد الطلاب للعام الدراسي الجديد، أوضحت أبو الخير أن استعداد الطلاب للدراسة بجعل لديهم يوم مرتب ومنظم مثل ترتيب عدد ساعات المذاكرة اليومية والمواد التي سيتم مذاكرتها في اليوم بشكل هادئ وجميل، حتى ترتاح نفس الشخص ويتجنب التوتر والعصبية والقلق.

واختتمت: «ليس من الجيد أن تظل جالس على الكتاب لوقت طويل حتى تسمي أن الشخص يذاكر كثيرا لأن العقل بينقطع تفكيره بعد 45 دقيقة، لذلك من الممكن أن تذاكر 45 دقيقة وتستريح 5 دقائق ليستطيع العقل استكمال المذاكرة واستقبال المعلومات باستمرار».