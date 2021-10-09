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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

النني يحتفل بالفوز علي المنتخب الليبي وتصدر المجموعة

محمد النني
محمد النني

احتفل محمد النني، نجم منتخب مصر  ونادي أرسنال الإنجليزي، بفوز المنتخب الوطني على نظيره الليبى، فى اللقاء الذى جمعهما مساء أمس الجمعة، على استاد برج العرب.

 

ونشر نجم منتخب مصر عبر "انستجرام" صور من اللقاء الذي انتهى بفوز الفراعنة بهدف دون رد، سجله عمر مرموش، وذلك فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر.


وتصدر منتخب مصر مجموعته بـ7 نقاط، يليه المنتخب الليبى بـ6 نقاط، ثم أنجولا بـ3 نقاط، وأخيرًا الجابون بنقطة واحدة فقط.


وخاض منتخب مصر مباراة قوية أمام نظيره الليبي، على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

 

و تمكن عمر مرموش من تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى ليبيا عن طريق تسديدة صاروخية في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

النجم محمد النني منتخب مصر المنتخب الوطني بطولة كأس العالم ستاد برج العرب تصفيات أفريقيا نادي آرسنال

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