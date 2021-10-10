جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية حول تصميم الكتاب الجامعي .. اليوم

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر أكتوبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

أوضح المركز أنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6 .

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر ابلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

ومن هذه الدورات يطلق المركز اليوم دورة تدريبية بنظام الاون لاين عن كيفية تصميم المقررات الالكترونية و الكتب الجامعية ، فى تمام الساعة ٩ صباحا و حتى ٢ ظهرا يومى وتستمر حتى يوم الاثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ .

جدير بالذكر انه قد أعلنت جامعة حلوان عن استعدادات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب القدامى و الجدد وسط إجراءات احترازية من كورونا حرصا على سلامة الطلاب .

ونوهت ادارة المدن الجامعية بحلوان الى ان الأوراق المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعبة تشتمل :

عدد (2) صورة ضوئية من البطاقة القومية للطالب وولي الأمر

عدد (2) صورة من شهادة ميلاد الطالب

عدد(2) من الاستمارة بعد استيفاء جميع البيانات

بحث اجتماعى للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها

على الطالب المستجد إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق

على الطالب المستجد ارفاق صورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل

عدد (12) صورة شخصية للطالب

إيصال سداد مصروفات الكلية للطلاب القدامى

صورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة

استمارة الكشف الطبى للطلاب القدامى.