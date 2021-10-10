عميد آداب عين شمس يهنئ الطلاب الجدد والقدامى بالعام الجديد 2021 / 2022

شهد الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس الدكتور حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الاجتماع العام للأسر الطلابية والتى تتضمن :

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- مترو ) والذى تهدف إلى تعريف الطلاب الجدد بنظام الساعات المعتمدة واقسام الكلية بمناسبة انطلاق العام الجامعي الجديد ٢٠٢١ / ٢٠٢٢، متمنيًا لجميع الطلاب الجدد والقدامى دوام التفوق في دراستهم بالكلية .

وتابع الدكتور مصطفى مرتضى مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية وجميع العاملين ، تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، واستقبال الطلاب بالكواشف الحرارية، ارتداء الكمامات، مراعاة التباعد، ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات والقاعات والمعامل.

وأكد" عميد الكلية" على استمرار حملة التطعيم لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، يوميًا بالكلية متمنيًا للجميع دوام الصحة والعافية.

وأوضح "مرتضى" على أن الكلية أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال العام الجامعي الجديد، مضيفًا أنه تم اعلان جداول المحاضرات لجميع الفرق الدراسية ونشرها على الصفحة الرسمية للكلية، مقدمًا الدعوة لكافة الطلاب للمشاركة الفعالة في جميع الأنشطة الطلابية، بهدف تنمية مواهب الشباب وطاقات الإبداع والابتكار لديهم، ويأتي ذلك إيمانًا من إدارة الكلية بأهمية الأنشطة في صقل شخصية الطالب، وتشجيعه على الانخراط في مجتمعه الصغير استعدادا للخروج الى الحياة العملية والمشاركة في المجتمع بشكل أكبر .

ودعت الدكتورة حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب طلبة الأسر إلى الوقوف جنبا إلى جنب مع طلبة الكلية الجدد ودعمهم بالمعلومات والنصائح التى من شأنها أن تساعد في وضعهم على الطريق الصحيح ، وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة المختلفة التى تقوم بها الأسر الطلابية ، حيث تتنوع الأنشطة ما بين العلمية و الرياضية والثقافية والاجتماعية، وأنشطة الجوالة وتتنوع الانشطة ما بين إقامة الندوات و المعارض والمسابقات ، والمنتديات، وتقديم ورش العمل في جميع المجالات.

و قالت إن الاشتراك في الانشطة الطلابية المتنوعة واختيار كل منهم لما يستهواه ، لا يتعارض ابدا مع التفوق الدراسي بل على العكس ، وشددت على ضرورة الالتزام بتلقي اللقاح حرصا على الصحة العامة للطلاب .