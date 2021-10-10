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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود سعد يقدم أولى حلقات "باب الخلق" على يوتيوب.. شاهد

صدى البلد

ظهر الإعلامي محمود سعد في أولى حلقات برنامجه "باب الخلق" عبر موقع يوتيوب، وذلك بعد توقف برنامجه "باب الخلق" عبر قناة "النهار".

وظهر الإعلامى محمود سعد جالس على أريكة في منزله، ولم يرتد بدلة رسمية بل ظهر بقميص جديد.

وتحدث سعد عن  حكاية هذا القميص، قائلا إنه مع كل موسم جديد من أي برنامج يقدمه كان يحب أن يظهر بملابس جديدة ، يفصل قميص ، يشتري ربطة عنق جديدة ، جورب وحذاء، ومع بداية البرنامج على موقع اليوتيوب ظهر بقميص جديد.

يذكر أن كشف الإعلامي محمود سعد عن أسباب توقف برنامجه "باب الخلق" عبر قناة "النهار" وذلك بعد الشائعات التي انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال محمود سعد عبر قناته على يوتيوب، إن هناك من ينشر شائعات عن سبب وقف البرنامج وأنه تم منعه، مشيرا إلى أنه إذا لم يرد على هذه الشائعات سيكون موافقا عليها.

وأوضح محمود سعد عن أسباب وقف "باب الخلق" قائلا: إن البرنامج لم يكلف القناة كثيرا (من الناحية المادية) غير أنه لم يربح كثيرا أيضا، وأنهم لم تكن هناك مشكلات في المادة الإعلامية للبرنامج، متابعا: هناك ظروف مادية للمحطة.

وأضاف محمود سعد: منذ 10 سنوات مع بداية عملي مع قناة النهار، لم يزد فيها أجري، بل كان في النازل، ولكن بين الناس كان هناك أشياء أخرى تعلو وارتباط بين الناس، ولم اعترض حتى أنني فوجئت أثناء توقيع العقد لعام 2020 أن الأجر زهيد جدا، ورفضت التوقيع، ولم يتم توقيع عقود عامي 2020 و2021، ولم أسأل ما أتقاضاه شهريا.. اللي كان بيدهوني في الشهر كنت باخده.

ولفت محمود سعد إلى أن إنهاء العمل مع القناة لم يستغرق سوى 10 أو 15 دقيقة مع صاحب المحطة، موضحا أنه لم يحدث أي خلاف وخرج من القناة بشكل ودي مع الاتفاق على تقديم برنامجه على مواقع التواصل الاجتماعي: "خرجنا بكل هدوء وشياكة"، أنه أي شيء يكتب أو يقال عن خلافات بينه وبين إدارة القناة غير صحيحة.

محمود سعد

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