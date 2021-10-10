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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أمر فني بحت.. شوقي غريب يكشف حقيقة استبعاد عمر مرموش من الأولمبياد

صدى البلد

كشف شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي حقيقة التصريحات التى أطلقها عبر أحد البرامج الفضائية بشأن استبعاد عمر مرموش المحترف فى الدورى الألمانى من المشاركة فى اولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

 

قال شوقي غريب فى تصريحات خاصة لصدى البلد: حينما ظهرت مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر الفضائيات منذ فترة تتخطى العام ونصف أوضحت أن عمر مرموش فى ذلك الوقت لم يتم استدعاؤه للانضمام إلى المنتخب الأولمبي نتيجة كثرة تنقلاته بين فرق الدورى الألمانى، مشيرا إلى أن ذلك لا يقلل على الإطلاق من مردود مستواه الفني والبدني.

 

شدد شوقى غريب على أن البعض قام بتفسير خاطئ لتصريحاته مع إبراهيم فايق، مشيرا إلى أنه قام باستدعاء عن مرموش بعدها وانضم عدة مرات فى معسكرات المنتخب الأولمبي استعداد لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

 

أضاف شوقي غريب : عدم استدعاء عمر مرموش لا يقلل من إمكانياته الفنية لكن تنقلاته العديدة على سبيل الإعارة فى الدورى الألماني جعلتني لا أستدعيه إلى صفوف المنتخب الأولمبي.

 

وقال أيضا شوقي غريب: فضلت الانتظار لحين استقرار اللاعب خلال فترة تنقلاته وسط متابعة لمشاركته مع ناديه الجديد وتم استدعاؤه فعليا فى المعسكرات التدريبية التالية قبل أن يتعرض للإصابة فى العضلة الخلفية وكذلك رفض ناديه شتوتجارت انضمامه فى أولمبياد طوكيو ضمن صفوف منتخب بلاده.

 

وتغلب منتخب مصر الوطني على نظيره الليبي بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار تصفيات كأس العالم بقطر 2022.

 

وقاد عمر مرموش منتخب مصر الوطني للفوز على نظيره منتخب ليبيا فى إطار تصفيات كأس العالم بقطر وسجل هدفا صاروخيا فى مرمى محمد نشنوش حارس مرمى المنافس.

صدى البلد يبرز 13 معلومة عن عمر مرموش لاعب منتخب مصر الوطني والمحترف فى الدورى الألماني.
 

1- عمر مرموش عمره 22 عاما

2- من ناشئين فريق وادى دجلة ويعد أحد أفضل اللاعبين الصاعدين في الكرة المصرية في الفترة الأخيرة.

3- توج هدافًا لمسابقة منطقة القاهرة تحت 16 عامًا في موسم 2015–2016.

4- اختاره المدير الفني معتمد جمال ضمن القائمة التي مثلت منتخب مصر في بطولة أفريقيا تحت 20 سنة عام 2017.

5- جرى اختيار عمر مرموش للمرة الأولى ضمن قائمة منتخب مصر، الذي يستعد لخوض مباراتي ليبيا اليوم الجمعة والإثنين المقبل، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 عن قارة إفريقيا.

6- حصد اللاعب عمر مرموش، جائزة في الدوري الألماني، خلال شهر سبتمبر الماضي.

7- لعب عمر مرموش في الموسم الماضي، مع فريق سانت باولي في دوري الدرجة الثانية بألمانيا، على سبيل الإعارة من فولفسبورج والموسم الحالي فى صفوف نادى شتوتجارت.

8- يحمل عمر مرموش جنسية مزدوجة المصرية والكندية

9- سجل عمر مرموش 44 هدفا بقميص وادى دجلة فى 28 مباراة عام 2016

10- بداية انضمام عمر مرموش إلى المنتخب الاولمبي في مارس عام ٢٠١٨ واول معسكر في السعوديه وكان مرموش اساسي بالفريق ولعب كل المباريات واستمر حتي معسكر اسبانيا مارس ٢٠١٩.

11 -  في استعدادات الاولمبياد تم استدعاء عمر مرموش في معسكر شهر ٦ وبعد اول مران تعرض إلى شد في العضلة الخلفية يحتاج إلى ٢١ يوما علاج ولم يشارك في مباراتي جنوب افريقيا.

12- لم يشارك عمر مرموش في اولمبياد طوكيو 2020 بعد رفض ناديه الألماني.

13- لم يتم إستدعاء عمر مرموش إلى صفوف منتخب مصر الأول فى عهد حسام البدرى المدير الفني السابق.

منتخب مصر الدوري الألماني اولمبياد طوكيو صدى البلد الدوري المنتخب الأولمبي حسام البدري

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