معتز الخصوصي يكتب: «الطفاية دى».. صبرت ونولت يا «أيوب»

لم يكن يتخيل أيوب القاضى البائع الصعيدى فى يوم من الأيام أن يأتى عليه اليوم الذى يقابل فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى وجها لوجه و أن يحصل على جناح في معرض تراثنا بدعم من وزارة التجارة والصناعة لعرض منتجاته اليدوية ، لكى يزوره الرئيس السيسى فى جناحه فى إطار الدعم والتشجيع الذى يقوم به لدعم الصناعة الوطنية ، ولم يكتفى الرئيس بذلك ولكنه تبادل الحديث معه ، كما أمسك أيوب القاضي بالميكروفون وبدأ يتحدث مع الرئيس السيسي عن عمله، وقال له مازحاً " الطفاية دي"، فضحك الرئيس ، كما قام القاضى بإلقاء الشعر واستمع إليه الرئيس السيسى وقام بالتصفيق له.

أيوب القاضي صاحب المقولة الشهيرة خفيفة الظل "الطفاية دى الطفاية دى الطفاية دى" والتى ظهرت فى مقطع فيديو شهد رواجا كبيرا على موقع التواصل الإجتماعى تفاعل معه رواد السوشيال ميديا ، حيث ظهر أيوب القاضى فى الفيديو وهو يشجع الصناعة الوطنية من خلال عرض منتجاته اليدوية على المواطنين فى القطار بأسعار رخيصة بهدف شراء المنتجات المحلية ، لنكتشف بعد ذلك انه رجل صعيدى مكافح يقوم بالإنفاق على إخوته البنات الخمسة بعد وفاة أبيه لكى يعولهم مع أمه ، وبالتالى فلم يأتى كرم الله لأيوب القاضى من فراغ ولكن جاء لأنه رجل مؤمن بالله وان ربه لن يخذله لأنه الوحيد الذى يعلم بحاله.

قصة كفاح أيوب القاضى تكشف معدن المواطن المصرى الأصيل الذى يتحدى الأزمات دائما ولا ييأس من رحمة الله ولكنه تحدى كل الصعاب من أجل الإنفاق على إخوته البنات متناسيا نفسه ، حيث ذكر أيوب القاضى فى أكثر من حديث له أنه عمل فى أكثر من مهنة ، الأمر الذى يوضح أنه شخص مكافح ولم ييأس أبدا ، حتى ظهر بعد ذلك فى فيديو تداول على مواقع السوشيال ميديا ليصبح "تريند" فى مصر بفضل خفه ظله التى جعلت رواد السوشيال ميديا يتفاعلون معه ويغمرونه بحبهم الشديد ، حيث لم يكن يتخيل أيوب القاضى أن يحصل على هذا الحب الكبير لمجرد فيديو عرض له على السوشيال ميديا.

أيوب القاضى هو إسم على مسمى فهو بالفعل صبر كثيرا حتى نال و كافئه الله على تعبه فى حياته خلال الفترة الماضية، بعد أن كرمه الله بعرض منتجاته فى معرض "تراثنا" ليلتقى به الرئيس السيسى ، وهذا أكبر دليل على أن الرئيس السيسى سيظل دائما وراء المواطن البسيط المكافح الذى يسعى إلى أن يحصل على قوت يومه وانه لن يبخل بأى دعم لأى مواطن يسعى لتشجيع الصناعة الوطنية لأن هذا هو نهج الدولة المصرية فى الفترة الحالية من خلال توجيهات القيادة السياسية فى مصر بضرورة تشجيع المنتج المحلى وزيادة الناتج المحلى ، بهدف الحد من الإستيراد من الخارج ودعم الإقتصاد الوطنى وهذا ما نأمل فى تحقيقه فى مصر خلال الفترة المقبلة.

بالطبع هناك الكثيرين مثل أيوب القاضى ولديهم من سجلات الكفاح التى يطول الحديث عنها إلا أن الله اختار أيوب القاضى لكى يكون أيقونة للمواطن البسيط المكافح ولكى يكون بمثابة باب رزق جديد له ولإخوته البنات الذى يقوم بالإنفاق عليهم، وهذا يؤكد لنا حقيقة وهى أنه فى يوم من الأيام ستصل إلى حلمك مادام لديك من الطموح لتحقيقه فى الوقت المناسب وعليك عدم الإستسلام والرضوخ للإحباط واليأس لأن الإحباط واليأس سيعيدك إلى نقطة الصفر مرة اخرى ، وبالتالى فيجب ان تكون مؤمن بالله وكرمه الكبير والذى لايبخل به على عباده الشاكرين لنعمه دائما.

فى النهاية أدعو كل شخص وجد نفسه فى أيوب القاضى أن يظل يكافح ويحلم حتى يحقق حلمه لأن الله قال فى كتابه الكريم "إن الله لايضيع أجر من أحسن عملا" ، وهذا ما يجب ان يؤمن به كل شخص مكافح بأن الرزق بيد الله وأن الله سيكافئك على تعبك ومجهودك فى الوقت المناسب لأنك لم تقصر فى عملك ، وعليك ألا تيأس فى حياتك مهما واجهت من الصعاب والتحديات لأنه مهما كانت حجم هذه الصعاب والتحديات فأعلم أن الله لن يخذلك وسيكرمك لأنك تستحق ذلك.