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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين.. ولى العهد يؤكد أهمية التدوين والتوثيق في حفظ المنجزات الوطنية

البحرين
البحرين

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء على أهمية التدوين والتوثيق في حفظ المنجزات الوطنية لتكون مرجعاً مهماً للأجيال القادمة، وتعزيزاً لتاريخ وإرث البحرين الزاخر بالعطاء والنجاح.

 

جاء ذلك لدى لقاءه مع الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بحضور سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وذلك لإهداء رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية النسخة الأولى من كتابه «تاريخ القضاء في البحرين» لـ ولي العهد البحريني.

ويوثق الكتاب مسيرة القضاء منذ عام 1783م مع قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس الشيخ أحمد الفاتح، وحتى نهاية الثلث الثاني من العام الجاري 2021م، في عهد ملك البلاد .

من جانبه، أعرب الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة عن شكره وتقديره لـ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على فرصة اللقاء وما أبداه من اهتمام لمسيرة التوثيق في المملكة دعمًا للثقافة وترسيخاً للذاكرة الوطنية المشرّفة والزاخرة بالإنجازات، مشيراً إلى أن القضاء في البحرين مشهودٌ له النزاهة والتمكُّن منذ قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، التي خَطَت نحو تعزيز مِرفق القضاء وجعله واحدًا من ألمع مؤسسات القضاء في المنطقة.

مجلس الوزراء ولي العهد البحرين الأمير سلمان بن حمد رئيس مجلس الوزراء البحرين

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