طلاب جامعة الزقازيق يحتفلون بالعام الثالث لنشر الوعى الأثرى بمحافظات مصر

نظم مجموعة من طلاب جامعة الزقازيق إحتفالية بمناسبة العام الثالث لنجاح فكرتهم فى نشر الوعى الأثرى بالشرقية والمحافظات، داخل أحدى القاعات بمدينة الزقازيق، بحضور عدد كبير من أهاليهم وسط فرحة غامرة لنجاح الفكرة التى لاقت تجاوب كبير.

ومن جانبه أكد محمود صقر مؤسس فريق ديوان التاريخ أنه تأسس في أكتوبر لعام 2019، للحفاظ على الآثار والترويج ونشر الوعي الآثري لدي الشباب، بمشاركة مجموعة من طلاب الازهر وطلاب كلية أداب تاريخ وخريجين ممن لديهم رغبه في المساعده والتنميه والتطوير والعمل علي نشر ثقافه الحضارة المصرية القديمة والحضارة الإسلامية والحضارة اليونانية والرومانية وكافه .

وأصاف "محمود صقر" الطالب بالفرقة الرابعة كلية الأداب جامعة الزقازيق قسم التاريخ، ومؤسس الفريق أن الهدف الخاص بالفريق،ليس هدف ربحي علي الإطلاق، بل نشر الوعي الأثري وتنشيط السياحة المصرية وإنشاء باحث أثري ومرشد سياحي ومؤرخ ناجح واعداد جيل يعرف قيمة التاريخ المصري وتصحيح الأخطاء و إيصال المعلومات لكافه الطبقات.

أشار "صقر" إلى أنه قام بزيارة 8 محافظات لنشر التوعية بالحضارة والتاريخ المصري والتوعية بأهمية الحفاظ على الأثار المصرية.

وأكد أن ديوان التاريخ ليس مجرد فريق، بل كيان وبيت وعيله لكل متخصص ومتخصصة، ومأوى لعشاق التاريخ، ولجميع الطلاب.

وفي نهاية الإحتفالية قام أعضاء الفريق بتكريم مجموعة متميزة من الصحفيين من أبناء محافظة الشرقية وأعضاء الفريق وعدد من أسر المشاركين في الفريق.

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