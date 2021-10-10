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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بلالين وورود.. كيف استعدت مدارس الشرقية لاستقبال الطلاب؟

استعدادات استقبال
استعدادات استقبال الطلاب في المدارس

استعدت مدارس محافظة الشرقية لاستقبال الطلاب  في أول أيام العام الدراسي الجديد، وذلك من خلال إجراء أعمال التطهير والتطوير والنظافة، بالإضافة إلى قيام عدد من المدارس بتجهيز البلالين والورود لاستقبال الطلاب.

فيما شهدت مدرسة أبو الشقوق ومدرسة الشهيد حمدى بالجديدة التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية قيام القائمين عليهم بالاستعداد للفصل الدراسي الجديد، واستقبال الطلاب بتجهيز البلالين والورود ووضعها أمام الطلاب على المقاعد .

ومن جانبه فقد أكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية، أنهت استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2021 م –  2022 م، حيث يستعد نحو 4 آلاف و 600 مدرسة لاستقبال أكثر من مليون و 750 ألف طالب وطالبة تقريبا على مستوى 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية.

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وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أنه عقد اجتماعا صباح اليوم عن طريق الفيديو كونفراس مع مديري عموم الإدارات التعليمية وكلاء الإدارات ومديري مراحل التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي والفني ورؤساء أقسام التطوير التكنولوجي  للاطمئنان جاهزية الإدارات التعليمية  لاستقبال العام الدراسي الجديد 2021  م / 2022 م  بحضور مدير عام التعليم العام ومديرعام الشئون التنفيذية ومدير عام التعليم الفني  ومدير إدارة تنسيق المتابعة وتقويم الأداء ومدير الإدارات النوعية للتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي ومدير أمن المديرية ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام   وتم التأكيد علي  دخول 54 مدرسة بإجمالي  1044 فصل دراسي الخدمة هذا العام باجمالي تكلفة  498 مليون و 700 ألف جنيه بالإضافة للمدرسة المصرية اليابانية بالزقازيق .

وأشار "عبد الحميد " إلى أنه تم عمل بروتوكول أمني مع مديرية أمن الشرقية والخاص بتأمين المدارس والإدارات التعليمية والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ والأزمات والكوارث والإرهاب وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت التعليمية وهيئات التدريس والتلاميذ والعاملين بالمدارس على أن تتم تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة بمعرفة مديري المدارس وهى ضرورة التأكد من سلامة الكواشف الحرارية بكل مدرسة لقياس درجة حرارة الطلاب والتلاميذ  قبل دخولهم الفناء و  تنظيم عملية دخولهم صباحاً للمدرسة، وكذلك تنظيم خروجهم بعد انتهاء اليوم الدراسي والتأكد من خلو المدرسة من جميع التلاميذ .

وتم وضع سجل الزيارات على البوابة الرئيسية وعدم دخول اى شخصية للمدرسة إلا بعد التأكد من تحقيق الشخصية وتسجيل بياناته وسبب الزيارة  ومراجعة جميع التوصيلات الكهربائية بالمدارس من قبل الفنيين وخاصة توصيلات ( الكولدير – الأسوار – الأسطح ....) . وعدم تحميل أى أحمال كهربائية زائدة وعدم الإسراف فى الإضاءة ليلاً وفصل التيار الكهربي بعد انتهاء العمل عن الفصول الدراسية والتأكد من صلاحيات حنفيات الحريق للاستخدام – وكذلك طفايات الحريق وتوزيعها في الأماكن الهامة وضرورة وجود خطة للإخلاء وللاحداث الطارئة بالمدارس والإدارات التعليمية مع عمل تجارب تدريبية عليها من حين إلى آخر. 

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وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم رمضان الشرقية محافظة الشرقية التعليم مديرية التربية والتعليم

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