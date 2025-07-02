وزير خارجية إيران: القصف الأمريكي ألحق أضرارا جسيمة بموقع فوردو النووي

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا يفيد بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال في مقابلة مع شبكة "سي.بي.إس نيوز"، إن القصف الأمريكي لموقع فوردو النووي الإيراني "ألحق أضرارًا جسيمة وفادحة" بالمنشأة.

وأضاف: "لا أحد يعرف بالضبط ما الذي حدث في فوردو، إلا أن ما نعرفه حتى الآن هو أن المرافق تعرضت لأضرار جسيمة وفادحة".

وتابع: "تعمل منظمة الطاقة الذرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية حاليًا على إجراء تقييم وتقدير، وسيتم رفع تقرير بهذا الشأن للحكومة".

ونقلت صحيفة واشنطن بوست، الأحد الماضي، عن أربعة مصادر مُطلعة على معلومات مخابراتية سرية متداولة داخل دوائر الحكومة الأمريكية، أن اتصالات إيرانية جرى رصدها قللت من حجم الضرر، الذي سببته الضربات الأمريكية للبرنامج النووي الإيراني.

وقال الرئيس دونالد ترامب، إن الضربات "محت بشكل كامل وكلي" البرنامج النووي الإيراني، لكن مسؤولين أمريكيين أقروا بأن الأمر سيستغرق وقتًا لوضع تقييم وافٍ للأضرار التي تسببت فيها.