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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

أمل مصطفى تكتب: رسالة أمل

صدى البلد

يُمكن للإنسان أن يعيش بلا بَصر ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل..!!
نحن نعلم أن الطريق ليس خالياً من المكدرات والمنغصات والمصاعب، فلا نيأس منها إذا واجهتنا ، هى دنيا وليست جنة بل على الواحد منا أن ينتزع المنح من وسط المحن ، ويأتي بالأفكار والحلول من داخل المشاكل والمصاعب ، ويستثمر الموجود ليصنع منه المستحيل.. نحن نعيش لكي نرسم ابتسامة .. ونمسح دمعة.. ونخفّف ألما ً.. ولأن الغد ينتظرنا .. والماضي قد رَحل ، قد تواعدنا مع أفق الفجر الجديد ، مع كل إشراقة شمس أن غداً أفضل بإذن الله.
فعلينا ألا نمل، ولا نجعل لليأس مكانا فى قلوبنا..
ولننظر إلى الوجود بعين التفاؤل؛ لنرى الجمال الكامن في كل ذراته؛ فالعقل القوي دائم الأمل، ولديه دائماً ما يبعث على الأمل …

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