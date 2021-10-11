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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أفضل سعر لشراء وبيع الدينار الكويتي اليوم الإثنين 11- 10- 2021

سعر الدينار الكويتى
سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 11 أكتوبر 2021 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.


استقر سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى اليوم الإثنين عند 51.80 جنيه للشراء و 52.38 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك عودة اليوم الإثنين نحو 48.42 جنيه للشراء و 52.35 جنيه للبيع.

و سجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى المصرف العربى الدولى اليوم الإثنين نحو 51.92 جنيه للشراء و 52.24 جنيه للبيع.


وبلغ سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك المصرى الخليجى اليوم الإثنين نحو 48.54 جنيه للشراء و 52.35 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك مصر اليوم الإثنين نحو 49.45 جنيه للشراء و 52.18 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى اليوم الإثنين نحو 49.15 جنيه للشراء و 52.29 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى المصرف المتحدة نحو 47.45 جنيه للشراء و 49.79 جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 48.60 جنيه للشراء و 52.42 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك كريدى اجريكول اليوم الإثنين نحو 48.48 جنيه للشراء و 52.44 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطني اليوم الإثنين نحو 48.99 جنيه للشراء و 52.44 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك الأهلي الكويتي نحو 49.01 جنيه للشراء و 52.46جنيه للبيع.


والمصرف العربى الدولى افضل بنك تبيع له الدينار الكويتى بسعر 51.92 جنيه.

ويقدم المصرف المتحد أفضل سعر تشترى منه الدينار الكويتى وهو 49.79 جنيه. 

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