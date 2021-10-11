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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|التعليم تعلق على "حرب التختة الأولى" وفقدان 6 طلاب.. التعليم العالي: المنح وسيلة تسوق للجامعات المصرية

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

عميد سياسة واقتصاد القاهرة: إهمال الطالب لإجراءات كورونا سيعرضه لعقاب رادع
كشف الدكتور محمود السعيد، عميد كلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة، عن تفاصيل الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجديد 2021 - 2022.

أعاد 20 ألف جنيه لصاحبها.. «تجارة كفرالشيخ» تكرم الطالب الأمين إسلام عبدالله
كرّمت الدكتورة شيرين حامد أبو وردة، عميد كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ، الطالب الأمين إسلام عبد الله رمضان، بالفرقة الرابعة بكلية التجارة، تقديراً لأمانته بعد أن عثر على حقيبة بداخلها مبلغ مالى 20 ألف جنيه على رصيف محطة قطار بيلا، وسلم المبلغ لصاحبه، وذلك بتوجيهات الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة.

التربية والتعليم تتابع سير العملية التعليمية بأول أيام الدراسة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية
تابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، اليوم، سير العملية التعليمية بـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2021/2022.

فيروس مميت.. طالبة ترتدي "شكل كورونا" خلال طابور الصباح لتوعية زملائها
لجأت مدرسة عمر بن الخطاب التابعة لإدارة الخليفة والمقطم التعليمية، لطريقة جديدة لتوعية الطلاب بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

أول رد من التعليم على صور"حرب التختة الأولى" وفقدان 6 طلاب بالإسكندرية
أصدرت التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا عاجلا بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تكدس أولياء الأمور بمدرسة عمر مكرم الابتدائية وبعض مدارس الإسكندرية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. شروط التحويل بين الكليات
تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. فتح موقع التنسيق الالكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات)، لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية، حيث أعلنت ذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتبارا من اليوم السبت الموافق 9-10-2021 ، وذلك حتى الثلاثاء المقبل 12 من الشهر ذاته .

عمره 12 مليون سنة.. القمر قرب قلب العقرب الليلة
يترقب هواة الفلك بداية ليل اليوم الأحد، ظاهرة فلكية جميلة وبديعة، حيث ينتظم القمر بـ "نجم قلب العقرب" على قبة السماء باتجاه الأفق الغربي، ويمكن مشاهدة الظاهرة بالعين المجردة ورصدها وتصويرها، لمن تسمح لهم الفرصة وتوافرت لديهم المعدات والظروف المناخية والجغرافية الملائمة.

التعليم العالي: المنح وسيلة غير مباشرة للتسويق للجامعات المصرية
قالت الدكتورة رشا كمال مدير إدارة قطاع الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المنح تعد وسيلة غير مباشرة للتسويق للجامعات المصرية، فطالب المنحة يحصل على رعاية وخدمات وجودة تعليم وشهادة معتمدة من جامعة ذات تصنيف عالمي راقٍ، بحيث يُروِّج للدراسة في مصر في بلده؛ مما يساعد على استقطاب الطلاب.

الأخبار التعليمية محمود السعيد عميد كلية التجارة سياسة واقتصاد جامعة القاهرة مدرسة عمر بن الخطاب

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