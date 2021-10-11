يتناول 7 وجبات يوميا.. مدرب فريق كمال الأجسام المصري يتحدث عن البيج رامي



علق وائل رياض، مدرب فريق كمال الأجسام، على فوز البيج رامي بـ لقب مستر أولمبيا للعام الثاني على التوالي، قائلا:" أنا مكنتش متوقع أنا كنت متأكد أنه هيكسب..رامي طفرة مختلفة في لعبة كمال الأجسام".



وأكمل "وائل رياض" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون": فكرة أن في حد يكسب بيج رامي دلوقتي ولفترة طويلة صعبة، متابعا: بطل أولمبيا يجب أن يكون شكل عضلاته متناسقة ومنحوته".

واستطرد:" صناعة بطل أولمبي في كمال الأجسام امر صعب للغاية"، مسترسلا: رامي ليه نظام مختلف تماما سواء في الأكل أو التمرين أو حتى النوم".



وأضاف: رامي يتناول 6 أو 7 وجبات يوميا، الوجبات لا تحتوي على دهون وتعتمد بشكل كامل على البروتين والكربوهيدرات، منوها بأن لعبة كمال الاجسام مكلفة للغاية.

وأشار إلى أنهم يستهدفون صناعة أكثر من لاعب كمال اجسام مصري.

