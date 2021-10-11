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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفوضية الانتخابات بالعراق تكشف تفاصيل جديدة حول الاقتراع

انتخابات العراق
انتخابات العراق

قالت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، اليوم الإثنين، إن 9 ملايين و77 ألف شخص شاركوا في الانتخابات التشريعية العراقية.

وأضافت المفوضية أن التصويت بلغ 46% في أربيل، و 37% في السليمانية، و44 في كركوك، أما في صلاح الدين فبلغت نسبة المشاركة 48%، وفي الأنبار 43%.

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العراق.. 43% نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية

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العراق.. المفوضية العليا تكشف عن موعد إعلان نتيجة الانتخابات

وتابعت المفوضية أن  عدد الشكاوى للتصويت الخاص بلغ 16 شكوى فيما بلغ عدد الشكاوى للتصويت العام 58 شكوى.

وأشارت المفوضية أنها ستعلن عن نتائج الانتخابات العامة خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.

من جهته، كتب رئيس الوزراء العراقي على "تويتر"، أنه "أتممنا بحمد الله، واجبنا ووعدنا بإجراء انتخابات نزيهة آمنة ووفرنا الإمكانات لإنجاحها، أشكر شعبنا الكريم، أشكر كل الناخبين والمرشحين والقوى السياسية والمراقبين والعاملين في مفوضية الانتخابات والقوى الأمنية البطلة التي وفرت الأمن، والأمم المتحدة والمرجعية الدينية الرشيدة".

 

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