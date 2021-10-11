مفوضية الانتخابات بالعراق تكشف تفاصيل جديدة حول الاقتراع

قالت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، اليوم الإثنين، إن 9 ملايين و77 ألف شخص شاركوا في الانتخابات التشريعية العراقية.

وأضافت المفوضية أن التصويت بلغ 46% في أربيل، و 37% في السليمانية، و44 في كركوك، أما في صلاح الدين فبلغت نسبة المشاركة 48%، وفي الأنبار 43%.

وتابعت المفوضية أن عدد الشكاوى للتصويت الخاص بلغ 16 شكوى فيما بلغ عدد الشكاوى للتصويت العام 58 شكوى.

وأشارت المفوضية أنها ستعلن عن نتائج الانتخابات العامة خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.

من جهته، كتب رئيس الوزراء العراقي على "تويتر"، أنه "أتممنا بحمد الله، واجبنا ووعدنا بإجراء انتخابات نزيهة آمنة ووفرنا الإمكانات لإنجاحها، أشكر شعبنا الكريم، أشكر كل الناخبين والمرشحين والقوى السياسية والمراقبين والعاملين في مفوضية الانتخابات والقوى الأمنية البطلة التي وفرت الأمن، والأمم المتحدة والمرجعية الدينية الرشيدة".