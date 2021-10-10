العراق.. 43% نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية

كشف مصدر حكومي عراقي، اليوم الأحد، عن نسبة المشاركة في الانتخابات العراقية التي جرت اليوم، فيما أشار إلى أنها كانت 43%.

وقال المصدر لشبكة "روسيا اليوم" إن "المشاركة في الانتخابات كانت إيجابية بالنسبة لتوقعات الحكومة، ووصلت بين 33 - 44%".

وأضاف، أن "مفوضية الانتخابات ستعلن عن هذه النتيجة في وقت لاحق".

ومنذ قليل، أعلنت المفوضية العامة للانتخابات إغلاق صناديق الاقتراع العام في الانتخابات البرلمانية، وسط حديث عن نسب مشاركة منخفضة.

من جهته، كتب رئيس الوزراء العراقي على "تويتر"، أنه "أتممنا بحمد الله، واجبنا ووعدنا بإجراء انتخابات نزيهة آمنة ووفرنا الإمكانات لإنجاحها، أشكر شعبنا الكريم، أشكر كل الناخبين والمرشحين والقوى السياسية والمراقبين والعاملين في مفوضية الانتخابات والقوى الأمنية البطلة التي وفرت الأمن، والأمم المتحدة والمرجعية الدينية الرشيدة".

ودعا الكاظمي في تغريدة سابقة المواطنين ممن لم يشاركوا في العملية إلى سرعة التوجه والقيام باختيار نواب يمثلونهم في مجلس النواب المقبل.

وكتب: "أدعو الناخبين غير المصوتين حتى الآن إلى سرعة التوجه نحو المراكز الانتخابية لاختيار ممثليهم. صوتوا من أجل العراق، ومن أجل مستقبل أجيالنا".

وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها في جميع محافظات العراق وبحضور مراقبين محليين ودوليين للإشراف على العملية الديمقراطية، وسط إجراءات أمنية مشددة شملت إغلاق المطارات وحدود المحافظات.

