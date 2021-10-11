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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة الإشغالات وملاحقة الباعة الجائلين في بنها

جانب من الجولة
جانب من الجولة

شدد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على عدم التهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من يتعدى على الطريق العام.


جاء ذلك خلال حملة قادها المحافظ بمدينة بنها بمنطقة كباري الرياح التوفيقي ووابور الثلج وميدان كاميليا وعزبة السوق والحرس الوطني بمشاركة اللواء فؤاد الطيب مساعد مدير أمن القليوبية والمقدم حسين الكيلاني مدير إدارة الإشغالات بالمحافظة والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها ، لتطهير شوارع مدينة بنها من الإشغالات والباعة الجائلين وظاهرة الافتراش بالشارع العام.


وتمكنت الحملة من إزالة إشغالات الباعة الجائلين التي تتسبب في غلق الشارع أمام المارة والسيارات، وإزالة العديد من عربات الكارو وتحرير محاضر لأصحابها، وإزالة عشرات الأكشاك المخالفة المقامة بدون ترخيص، ومراجعة رخص المحلات والتأكد من صلاحية منتجاتها.


وأسفرت حملة الإشغالات عن تحرير  37 محضر إشغال طريق و29 محضر نظافة عامة، وتم إزالة  221 بائع متجول وتمت إزالة 14 نصبة شاي بالإضافة إلى 11 وصلة كهربائية مخالفة، وتم تنفيذ  197 إزالة فورية ورفع 15 طنا مخلفات ونقلها إلى المقلب العمومي . 


وأوضح الهجان أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم، ومن بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة.


وشدد محافظ القليوبية على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق، وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة، والتنبيه على أصحاب الأكشاك المرخصة وأصحاب المحال، بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على جميع المخالفين.


وشن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، حملة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية ومجلس مدينة الخانكة بحوض الزيني وحوض حسيب بقرية سرياقوس بمركز ومدينة الخانكة.


وأسفرت الحملة عن إزالة 12 حالة تعدٍ على مساحة 5250م2 شملت منازل عبارة عن هياكل خرسانية وهناجر خرسانية وحديدية مقامة على الأرض الزراعية كمخازن، حيث تمت الإزالة بشكل كلي باستخدام معدات الوحدة المحلية.


وقال المحافظ إن الأجهزة التنفيذية للمحافظة قامت بحملات إزالة مكبرة ضمن الموجة 18، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية، حيث تمت إزالة 341 حالة على الأراضى الزراعية وأملاك الري والصرف على مساحة 36852م2.


وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة ترصد جميع المخالفات والتعديات على الأرض الزراعية بشكل فوري، وستتم إزالتها بالتنسيق مع  مديرية أمن القليوبية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العسكرية، لتكون رسالة ردع لكل من يحاول التعدي على الأراضي الزراعية، ولن تسمح المحافظة بأي تعديات أو تبوير عليها، وأي مظاهر من مظاهر الإشغال سيتم إزالتها فورا.

القليوبية حياة كريمة الباعة الجائلين أمن القليوبية الحرس الوطني حركة المرور الإجراءات القانونية

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