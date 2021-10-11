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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كورال نوعية عين شمس يحصد مراكز متقدمة في المهرجان الغنائي للمتخصصين

فريق كورال كلية التربية
فريق كورال كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس

حصل فريق كورال كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس على المركز الثاني في مسابقة المهرجان الغنائي للمتخصصين ، والذي نظمه معهد إعداد القادة بحلوان .

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جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة و الدكتور  عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأ.د أسامه السيد مصطفى عميد كلية التربية النوعية و أ. د ولاء إبراهيم أنيس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

كما حصل الطالب محمد محمد محمود على المركز الأول في العزف الفردي والطالب إسلام أيمن على المركز الثاني العزف الفردي والطالب محمد وليد على المركز الثالث غناء فردي.

وقدم فريق كورال التربية النوعية مجموعة من الأغاني والتي نالت تفاعل كبير من  الحضور ومنها (عاشق الروح ، يا أغلى اسم في الوجود ،مولاي) ،وذلك تحت إشراف  أ.د داليا حسن فهمي رئيس قسم التربية الموسيقية بالكلية  وتدريب أ.د أمل إبراهيم أستاذ الموسيقى العربية  وأ. خالد إبراهيم الشربيني المدرس المساعد بقسم التربية الموسيقية.

فريق كورال كلية التربية النوعية كلية التربية النوعية جامعة عين شمس مسابقة المهرجان الغنائي للمتخصصين معهد إعداد القادة بحلوان

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