كورال نوعية عين شمس يحصد مراكز متقدمة في المهرجان الغنائي للمتخصصين

حصل فريق كورال كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس على المركز الثاني في مسابقة المهرجان الغنائي للمتخصصين ، والذي نظمه معهد إعداد القادة بحلوان .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأ.د أسامه السيد مصطفى عميد كلية التربية النوعية و أ. د ولاء إبراهيم أنيس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

كما حصل الطالب محمد محمد محمود على المركز الأول في العزف الفردي والطالب إسلام أيمن على المركز الثاني العزف الفردي والطالب محمد وليد على المركز الثالث غناء فردي.

وقدم فريق كورال التربية النوعية مجموعة من الأغاني والتي نالت تفاعل كبير من الحضور ومنها (عاشق الروح ، يا أغلى اسم في الوجود ،مولاي) ،وذلك تحت إشراف أ.د داليا حسن فهمي رئيس قسم التربية الموسيقية بالكلية وتدريب أ.د أمل إبراهيم أستاذ الموسيقى العربية وأ. خالد إبراهيم الشربيني المدرس المساعد بقسم التربية الموسيقية.