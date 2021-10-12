في حوار خاص.. رئيس جامعة دمياط: الجامعة حلم تحقق لأبناء المحافظة.. وكلية الطب إنجاز.. شاهد

رئيس جامعة دمياط:

كلية الطب إنجاز لجامعة دمياط والدمايطة

جامعة دمياط الأكثر تأثيرا في المجتمع

كلية الآثار تتميز بقسمى إدارة المتاحف والمواقع الأثرية

الأساتذة والطلاب ملتزمون بالإجراءات الاحترازية

تعد جامعة دمياط حلما تم تحقيقه لأبناء محافظة دمياط، وهى إحدى الجامعات الوليدة بين الجامعات المصرية، حيث استقلت عن جامعة المنصورة وأصبحت جامعة مستقلة عام 2012 لكنها ولدت عملاقة، حيث استطاعت إدارتها خلال السنوات القليلة الماضية ضم العديد من كليات القمة للجامعة منها الهندسة والحاسبات والمعلومات والتمريض والآثار، وأخيرا كلية الطب هذا العام، كما تم ضم كلية الحقوق، بالإضافة إلى تطوير عدد من الأقسام بالكليات الحالية من خلال إضافة عدد من البرامج الخاصة.

ونجحت الجامعة في الحصول على مراكز متقدمة منها المركز الأول في الاستعداد للعام الدراسي الماضي، وأيضا المركز الأول في محو الأمية وأيضا حصولها على التصنيف 601 بتصنيف “التاميز” للجامعات الأكثر تأثيرا في المجتمع.

وللتعرف على مزيد من الاستعدادت والإنجازات التي حققتها الجامعة كان لـ"صدى البلد" لقاء مع الدكتور السيد دعدور، رئيس الجامعة.



جامعة دمياط إحدى الجامعات الحديثة.. كيف أصبحت من اهم الجامعات المصرية؟

أصبحت جامعة دمياط جامعة مستقلة بموجب القرار رقم 19 لعام 2012، وقبل ذلك التاريخ كانت هناك فروع لعدد من الكليات بمدينة دمياط ودمياط الجديدة تابعة لجامعة المنصورة، وأيضا حصولها على التصنيف 601 بتصنيف التاميز للجامعات الأكثر تأثيرا في المجتمع، كما أن الجامعة ضمت الكثير من الكليات في مختلف التخصصات فتميزت بالكليات وموقعها وإنشاءاتها.



ما الاستعدادات التى اتخذتها الجامعة هذا العام لبدء العام الدراسي في ظل كورونا؟

دائما تسعى إدارة الجامعة لرفع درجة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، ونواصل الاستعدادات لاستقبال العام الدرسي الجديد هذا العام بما يتناسب مع الظروف المحيطة في ظل جائحة كورونا، وهذا العام استقبلت الجامعة طلابها بحفلة ترحيب لتشجيع الطلاب على الحضور بشكل منتظم مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وهناك التزام واضح من الطلاب باتخاذ الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامة والتعقيم بشكل دائم.



ما الكليات الجديدة التي تمت إضافتها؟

تمت إضافة 3 كليات وهي الهندسة والحقوق والآثار في العام الدراسي 2018 / 2019، كما تمت إضافة كليات الحاسبات والمعلومات وكلية التمريض 2019 / 2020، وفي العام الحالي تم تدشين وافتتاح كلية الطب، وبهذا تكتمل كليات الخدمة الطبية التمريض والطب، كما شهدت الجامعة تشغيل كليات القمة.



كليه الطب أول كلية طب بدمياط.. هل سيستفيد بوجودها أبناء دمياط؟

بالفعل ما يقرب من 10 آلاف طالب من أبناء محافظة دمياط من المغتربين خارج المحافظة بكليات الطب بمختلف أنحاء المحافظة أصبح يحق لهم الالتحاق بكلية الطب داخل محافظتهم دمياط، وبالتالى هم المستفيدون بوجود الكلية وإنشائها لرفع العبء المالي على كاهل الطلبة ومشقة السفر.

وهناك حالة من الرضا بين أبناء دمياط، خاصة أولياء الأمور والطلاب لتوفير أماكن في مختلف الكليات، خاصة كليات القمة التي كان يخرج ابن دمياط لها بمختلف المحافظات مغتربا بحثا عن العلم تاركا أسرته، وهذا كان يمثل عبئا على أولياء الأمور لزيادة المصروفات، أما الآن أصبحت الفرصة متاحة لأبناء دمياط لتلقي الدراسة بمحل إقامتهم لتوفر قدر من الراحة النفسية للطلاب وتخفيض التكاليف لأولياء الأمور.



ذكرت أنه تمت إضافة برامج لعدد من الكليات لتطوير أقسامها.. ما هذه البرامج وما نتائج إضافتها؟

من أهم هذه البرامج جيولوجيا البترول والتعدين والبيولوجيا الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية بكلية العلوم، إعداد معلم التعليم الأساسي "تخصص الرياضيات باللغة الإنجليزية" بكلية التربية، نظم المعلومات الجغرافية وعلوم المسلحة والتخطيط بكلية الآداب، إدارة المواقع الأثرية والتراثية بكلية الآثار، بالإضافة إلى استفادتها العلمية تساهم هذه البرامج في دعم موارد الجامعة المالية وتنميتها.



هل هناك كليات أو أقسام تتميز بها جامعة دمياط؟

تتميز جامعة دمياط بتواجد قسمي بكلية الآثار يعدان من أهم الأقسام بكليات الآثار وتفخر كليات آثار دمياط بتواجدهما، وهما قسم ادارة المتاحف وقسم إدارة المواقع الأثرية.





كما أن الجامعة تشارك بتزيين الميادين بجميع أنحاء المحافظة عن طريق أساتذة وطلاب كلية الفنون التطبيقي،ة وتم بالفعل تجميل الكثير من الشوارع والميادين بالمحافظة.





وضح ما يتم في تهيئة البنية التحتية المعلوماتية بالجامعة؟

تفسير ذلك أننا نسعى لمراعاة تنفيذ جميع أوجه التكنولوجية الحديثة لخدمة العملية التعليمية، منها تطبيق نظام الأرشفة الإلكترونية، وقد حصلت الجامعة على المركز الأول في مجال أرشفة المشروعات، وتنفيذ أنشطة طلابية أونلاين منذ بداية جائحة كورونا، وتغطية الجامعة بالكامل والمدينة الجامعية بالـواي فاي.



ما أهم المحاور التي تعمل عليها الجامعة ؟

تعمل الجامعة على عدة محاور، منها محور خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تميزت الجامعة في مجال محو الأمية و حصلت على المركز الثاني العام الماضي، بينما حصلت على المركز الأول العام الماضي بين الجامعات المصرية.

كما بادرت الجامعة بعمل دراسة عن صناعة الأثاث بمحافظة دمياط، حيث عملت على تغطية كافة جوانب الصناعة وتم تقديمها للجهات المختصة (المحافظة - وزير التعليم العالي)، وأيضا تم العمل على محور الدراسات العليا والبحوث، حيث حصلت المجلة العلمية لكلية التجارة على المركز الأول بين الكليات المناظرة بالجامعات المصرية، كما تقدم تصنيف الجامعة على تصنيف ويبوميتريكس 258 مركزا، وأيضا تم تصنيف الجامعة في المركز ٦٠١ بتصنيف التايمز للجامعات الأكثر تأثيراً في المجتمع، وهذه هي المرة الأولى التي يتم إدراج الجامعة بهذا التصنيف، ويتم التجهيز والإعداد حاليا للتواجد ضمن عدد آخر من التصنيفات العالمية، مما سيكون له كبير الأثر في تطوير الجامعة على جميع المستويات، ومع دخول كلية الطب البشري سيساعد ذلك بكل تأكيد على رفع تصنيف الجامعة على جميع الأصعدة.



في نهاية الحوار.. حدثنا عن أول عام دراسي بعد توقف عامين بسبب كورونا؟

أرى أنه في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ستسير العملية التعليمية بشكل منتظم لأن الجامعة والطلاب حريصون على استمرار الدراسة، وقد نزلت من مكتبي بين الطلاب وتجولت بينهم وشهدت التزام الطلاب بارتداء الكمامة وأيضا حرصهم الشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.