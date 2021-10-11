حبس المتهم بقتل طالبتين 15 يوما على ذمة التحقيقات بالبحيرة

محافظة البحيرة

أمرت النيابة العامة بإيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، بتجديد حبس السائق المتسبب في مصرع طالبتين وإصابة طالبة أخرى، 15 يوم على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد له فى الميعاد القانونى.

حبس المتهم بقتل طالبتان 15 يوم على ذمة التحقيقات بالبحيرة

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة نقل بثلاث أشخاص على طريق شبرا النونة التابعة لمركز إيتاي البارود.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع :" حنين .ع، 13 سنة، إسراء .م، 13 سنة" وإصابة :"جهاد أحمد، 13 سنة" وجميعهم يقيمون فى مركز إيتاي البارود، أثناء عبور الطريق، تم نقل المصابة المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم و حفظ الجثث إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.