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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الصيفي بآداب عين شمس .. اليوم

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال  الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، إن الكلية تواصل  امتحانات الفصل الدراسي الصيفي، لافتا إلى أن الامتحانات بدأت الأحد الموافق ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ والتي تستمر حتى ١٢ أكتوبر القادم ، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

أكد الدكتور مصطفي مرتضي  علي المتابعة اللحظية لسير الامتحانات، بالإضافة إلى توفير كافة سبل الراحة والمناخ الهادىء للطلاب والملاحظين ، حفاظاً على الصحة العامة وسلامتهم .

فيما أكدت الدكتور  حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب أنه يتم تطبيق توجيهات عميد الكلية، بتكثيف حملات التطهير والتعقيم باللجان ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ، والالتزام بارتداء الكمامات الواقية ، ومراعاة التباعد والمسافات البينية بين الطلاب والمراقبين من خلال تشغيل اللجان بنصف طاقاتها الاستيعابية.

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وأضافت " كامل " أن الامتحانات تعقد على أربع فترات من ٩ صباحا حتى ٤عصرا يوميا من السبت الي الخميس، و الامتحانات موضوعية وتتنوع ما بين الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية ، وتصحح إلكترونيا في نفس اليوم من خلال وحدة القياس والتقويم لسرعة إعلان نتائج الطلاب، كما يتم استخدام الصناديق البلاستيكية لعدم لمس الأوراق منعا لانتشار  فيروس كورونا، بالإضافة إلى إعلان الطلاب يوميا بأماكن لجانهم من خلال الصفحة الرسمية للكلية .

الجدير بالذكر حقق باحثان مصريان، مراتب متقدمة ضمن الباحثين العرب في مجال الإعلام والاتصال، وجاء ضمن قائمة الـ 10 مؤلفين الأكثر تأثيراً في مجال علوم الإعلام والاتصال في العالم العربي.

وكان ذلك وفق التقرير السنوي 2021، لمعامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية (ارسيف - Arcif).

ونجح كل من ا.د. هبة أمين أحمد شاهين، جامعة عين شمس (مصر)، وا.د. شريف درويش اللبان، جامعة القاهرة (مصر) في الحصول على المرتبة الثامنة ضمن القائمة.

وأشار تقرير "ارسيف 2021" - وهو مؤشر للإنتاج والمحتوى العلمي العربي في المجلات العلمية - إلى أن “الـ 10 مؤلفين الأكثر تأثيراً واستشهاداً بمؤلفاتهم في مجال الإعلام والاتصال ينتسبون إلى 8 دول عربية، هي: الإمارات العربية المتحدة، والأردن، البحرين، السعودية.  مصر، وفلسطين، الجزائر، والعراق”.

وأوضح التقرير أن "الـ 10 مؤلفين تصدروا قائمة المؤلفين المستشهد بإنتاجهم العلمي عربياً في مجال الإعلام والاتصال، البالغ عددهم أكثر من 1,400 مؤلفاُ".

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