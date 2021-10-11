افتتاح أعمال تطوير حديقة غرناطة بميدان روكسي بمصر الجديدة ..شاهد

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة افتتاح أعمال تطوير حديقة غرناطة بميدان روكسي بمصر الجديدة بعد أن تم رفع كفاءتها وتركيب الأسوار الخارجية وتقليم الأشجار وتنسيق ووضع البرجولات الجمالية والمقاعد حول الأشجار ودهان الأسوار ، ورفع كفاءة الإنارة الداخلية والخارجية .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تحرص على زيادة المساحات الخضراء والحدائق بالعاصمة باعتبارها متنفسًا للأهالى .

كما إلتقى محافظ القاهرة بعدد من المواطنين الذين أبدوا سعادة كبيرة بتطوير الحديقة التى تقرر فتحها اليوم بالمجان بمناسبة الإفتتاح .

وخلال الزيارة أثنى محافظ القاهرة علي المجهود المبذول من العاملين بالهيئة خاصة في إعادة تطوير وخلق متنزهات وحدائق تخدم المواطنين في كل الأحياء .

شهد الحفل مهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة والمهندس حسن محمد رئيس حى مصر الجديدة وعدد من قيادات المحافظة وهيئة النظافة .

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