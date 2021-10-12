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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

لقاء وزير النقل اليمني بكامل الوزير.. مصر تفتح ذراعيها لدعم الدولة الشقيقة وتنميتها

وزير النقل الفريق
وزير النقل الفريق كامل الوزير مع وزير النقل اليمني

استقبل الفريق كامل الوزير وزير النقل، اليوم الاثنين، نظيره اليمني الدكتور عبدالسلام صالح حميد، لبحث التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة.

ومع هذه الزيارة يسلط الضوء على دور مصر الفعال في اليمن وسياساتها الخارجية المتزنة والداعمة للسلطات الشرعية للبلاد، ووقوفها بجانب الدولة اليمنية في حربها مع مليشيات الحوثي الإرهابية.

 

زيارة هامة

ومن جانبه قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن زيارة وزير النقل إلي القاهرة هي زيارة هامة، والقضية ليست لقاءه مع وزير النقل كامل الوزير، ولكن الشيء الهام أن وزير النقل اليمني يعتبر خط الاتصال بين مصر واليمن وهو شخصية معروفة في القاهرة.

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وتابع فهمي في تصريحات لـ «صدى البلد»، أن مصر تقدم المساعدة لليمن ليس فقط في مجال النقل اللوجستي، بل في العديد من المجالات الأخرى وتؤكد أنها تدعم الحكومة اليمنية الشرعية وتؤكد على مفردات الحوار الوطني وعلى المبادرة السعودية لوقف إطلاق النار.

 

موقف مصر من القضية اليمنية

ولفت إلي أن مصر تقف ضد التهديدات التي تشهدها السعودية والإمارات من قبل جماعة الحوثي الإرهابية، والقضية ليست مجرد ادانات بل هو موقف مصر الثابت من حل القضية اليمنية ودعم الجهود الدولية.

 

وأضاف فهمي أن موقف مصر من القضية اليمنية موقف متواز بين الاعتبارات العربية ودعن الأشقاء في دول الخليج، وبين التحذير من التهديدات الإقليمية التي تمثلها إيران، مشيرا إلي أن العلاقات بين مصر واليمن علاقات متماسكة وقوية، وعلاقات تقوم على  دعم الأشقاء بصورة كبيرة.

 

نقلة نوعية في العلاقات

وأوضح أنه في ظل الموقف المصري وزيارات وزير النقل المصري إلى القاهرة فإن العلاقات المصرية اليمنية تشهد نقلة نوعية، كما أن مصر تقدم خلاصة خبرتها وتجاربها في كافة القطاعات، خاصة في مجال النقل.

 

ولفت إلي أن وزير النقل اليمني طلب نقل الخبرات المصرية في مجال النقل إلى اليمن من الفريق كامل الوزير، وغيره من المجالات الأخرى.

وأوضح أن زيارة وزير النقل اليمني اليوم ليست الأولى، وأن مصر تفتح يدها إلي اليمن لاعتبارات تاريخية واعتبارا بأن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي.

 

زيارة وزير النقل اليمني

وخلال اللقاء بين الفريق كامل الوزير ونظيرة اليمني، أشاد كامل الوزير بعمق العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن كل إمكانات وزارة النقل المصرية مسخرة للتعاون مع وزارة النقل اليمنية في كل قطاعات النقل منوهاً بأن الشركات المصرية الوطنية تعمل في مجال البنية التحتية وتطوير قطاعات النقل في عدد من الدول العربية مثل العراق وليبيا والسودان، وأنها على استعداد لتنفيذ كل الأعمال المطلوبة من الجانب اليمني.

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كما أشاد وزير النقل اليمني بالعلاقات بين الجانبين وبالدور الكبير الذي تقوم به مصر للتعاون مع كل الدول العربية، مشيداً بالتطور الكبير الذي تشهده مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في شتى المجالات ومنها قطاع النقل، مشيراً إلى أن الجانب اليمني يتطلع للتعاون المشترك في مجال النقل البحري والبري وخاصة في مجال تطوير الموانئ البحرية اليمنية والبنية التحتية وفي مجال التدريب والتأهيل الفني للعاملين في قطاع النقل باليمن، نظرا للخبرة الكبيرة التي تتمتع بها مصر في هذا المجال ولوجود عدد كبير من المعاهد المتخصصة في قطاعات النقل في مصر.

 

وأكد الوزيران تكثيف التنسيق بين الجانبين خلال الفترة القادمة وعقد اجتماعات مشتركة على هامش اجتماعات وزراء النقل العرب الأسبوع القادم، لدراسة تفعيل البروتوكولات ومذكرات التفاهم التي وقعت خلال السنوات الماضية بين الجانبين في مجال النقل البحري والبري، وبحث المشاركة والاستثمارات في مشروعات النقل باليمن والمشاركة في وضع آلية عمل مشتركة لتطوير الموانئ اليمنية وتدريب العاملين في قطاع النقل باليمن بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وبحث الجدول الزمني للبدء في تنفيذ أطر التعاون المشترك.

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