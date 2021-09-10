عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استمر ٤ ساعات.. كامل الوزير يعقد اجتماعا موسعا مع العاملين بهيئة ميناء دمياط

اجتماع وزير النقل
اجتماع وزير النقل اليوم

عقد  الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل  إجتماعا موسعاً على مدار 4 ساعات مع العاملين بهيئة ميناء دمياط وذلك في إطار خطة وزارة النقل للإرتقاء بالعنصر البشري في كافة قطاعات النقل

في بداية اللقاء أكد الوزير ان هذا اللقاء يأتي في إطار  حرص وزارة النقل علي خلق بيئة عمل مناسبة للعمال في كافة القطاعات بما يعود إيجابيا على إنتاجية العمل بالميناء مشيراً الى ضرورة تكثيف كافة الأعمال في كافة المشروعات الجاري تنفيذها
مثل  تنفيذ محطة حاويات تحيا مصر و أعمال رفع كفاءة وتطوير حاجز الأمواج الشرقي للميناء و مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد مضيفا أنه لابد من العمل على مدار الساعة لتكون كل قطاعات وزارة النقل في طليعة الهيئات بالدولة وان يتم تنفيذ خطة تطوير كافة الموانئ البحرية لجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات


وأشار الوزير الى اهمية ان يؤدي كل موظف المهام الخاصة بأعمال وظيفته وفقاً للتوصيف الوظيفي الخاص به وان يتم الالتزام بمواعيد العمل مشيراً إلى أهمية  الادارات المختلفة بالميناء في خدمة حركة الصادر والوارد بالميناء وخدمة المواطنين لافتاً الى اهمية إدارات الموارد البشرية HR والإدارة القانونية والمالية في خلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين وتحقيق المساواة والعدل بينهم مع ضرورة تشجيع الشباب لتولي المناصب القيادية بالميناء  وان يتم توفير رعاية طبية متميزة لكافة العاملين 
وان يتم عقد اجتماعات دورية بين قيادات الميناء وكافة العاملين

لافتا إلى ان عوائد الموانئ البحرية التي هي ملك للشعب تعود إيجابياً على الاقتصاد القومي وعاى تنفيذ مشروعات قومية عملاقة في  شتى المجالات لخدمة المواطنين مثل مشروعات الطرق والكباري والكهرباء والإسكان وغيرها من المشروعات الخدمية مؤكداً على أهمية عمل لجنتى الحوافز والمشتريات واللتين تتكونان من عدد من العاملين والمهندسين المختصين بالورشة وان يكون عملهما وفقا للأطر القانونية المحددة لافتا الى ان الحافز لمن يستحق وانه لاتهاون مع المخطئ والمتهاون وفقاً لمبدأ الثواب والعقاب الذي يتم تنفيذه في كافة قطاعات وزارة النقل

كما استمع وزير النقل خلال الاجتماع الموسع الى عدد كبير من العامين وذلك فيما يتعلق ببعض المقترحات والتحديات  الخاصة بالعمل  والخاصة بلائحة الميناء وعمل القطاعات المختلفة به  حيث وجه الوزير بتشكيل لجان مختلفة لبحث كافة المقترحات والتعليقات الخاصة بآلية العمل بالميناء  لتنفيذ مايفيد العمل منها وما يعود إيجابيا على حركة الصادر والوارد وعلى خلق بيئة عمل مناسبة وعلى دفع العمل بكافة المشروعات

IMG-20210910-WA0007
IMG-20210910-WA0007
IMG-20210910-WA0006
IMG-20210910-WA0006
IMG-20210910-WA0001
IMG-20210910-WA0001
IMG-20210910-WA0000
IMG-20210910-WA0000
IMG-20210910-WA0005
IMG-20210910-WA0005
IMG-20210910-WA0003
IMG-20210910-WA0003
IMG-20210910-WA0002
IMG-20210910-WA0002
وزير النقل ميناء دمياط الموارد البشرية كامل الوزير هيئة ميناء دمياط مشروعات الطرق مهندس كامل الوزير

ترشيحاتنا

هذه مقرات المخابرات الغربية بـ سوريا.. كواليس أخطر عاصفة بفلوريدا.. وفاة 14 مريض كورونا حرقاً بمقدونيا.. قتيلا وعشرات المفقودين بالهند.. صحف الإمارات اليوم

مئوية الترسانة.. حسن الشاذلي صاحب الفضل في بطولة الدوري الوحيدة للشواكيش

انتشار أمني بمحيط الغلق الجزئي شارع فيصل مع شارع ضياء لمدة ٣ أيام

ريلمي: لن يتم إطلاق هواتف Realme 9 هذا العام

بداية من اليوم.. الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وبداية لموسم الأمطار

بعد قرون طويلة.. معبد خنوم في الأقصر يتألق بألوانه ونقوشه الفريدة بعد الترميم.. صور وفيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

القوى العاملة تحذر من أساليب النصب بشأن منحة العمالة غير المنتظمة

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

الاتحاد الإنجليزي يغرم لاعبي تشيلسي بسبب محمد صلاح

رضا عبد العال يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب مدرب المنتخب

قرار كويتي عاجل يهم أصحاب الـ 60 عاما بشأن تجديد الإقامة

كله أهلاوية..خالد الغندور يهاجم مجاهد بسبب الجهاز الجديد للمنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد ثروت ونيرمين الفقي أبرز المكرمين في مهرجان همسة.. صور

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

بناءً على توجيهات الرئيس| مجمع الجلاء الطبى يستقبل الطالبة منه الله هشام

نصب واعتراف وغرامة 10 ألاف جنيه.. حكاية سمكرية البني آدمين أجدع بنت في مصر

فيديو

فيديوجراف| متلازمة نادرة جدا.. أعراض جانبية خطيرة للقاح أسترازينيكا

كان بيأكل القطط والكلاب.. حكاية شاب تنبأ بوفاته في مقطع فيديو بالبحيرة

فيديوجراف.. اضطهاد أم حركة عفوية.. سبب حذف إنستجرام صور هيفاء وهبي

فيديوجراف|كانوا في الدور الأخير.. انهيار عقار شبرا الخيمة ووفاة 4 أشخاص

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: «فى موقف بنها»

سعد الفقي يكتب: دكتوراه للبيع

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

اﻟﻤﺰﻳﺪ