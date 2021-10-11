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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل : كل إمكانياتنا مُسخّرة للتعاون مع اليمن في جميع القطاعات|صور

وزير النقل لدى لقائه
وزير النقل لدى لقائه نظيره اليمني

استقبل اليوم الفريق مهندس  كامل الوزير وزير النقل نظيره اليمني  الدكتور عبدالسلام صالح حميد لبحث التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة.


في بدايه اللقاء أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مؤكدا ان كافه امكانات وزارة النقل المصريه مسخره للتعاون مع وزاره النقل اليمنيه في كافة قطاعات النقل منوهاً الى ان الشركات المصريه الوطنيه تعمل في مجال البنيه التحتيه وتطوير قطاعات النقل في عدد من الدول العربيه مثل العراق وليبيا والسودان وانها على استعداد لتنفيذ كافه الاعمال المطلوبه من الجانب اليمني.


ومن جانبه أشاد وزير النقل اليمني بالعلاقات بين الجانبين وبالدور الكبير الذي تقوم به مصر للتعاون مع كافة الدول العربية ، مشيداً بالتطور الكبير الذي تشهده مصر في عهد  الرئيس  عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في شتى المجالات ومنها قطاع النقل مشيراً الى ان الجانب اليمني يتطلع الى التعاون المشترك في مجال النقل البحري والبري وخاصة في مجال تطوير الموانئ البحرية اليمنية والبنية التحتية وفي مجال التدريب والتأهيل الفني للعاملين في قطاع النقل باليمن نظرا للخبرة الكبيرة التي تتتمع بها مصر في هذا المجال ولوجود عدد كبير من المعاهد المتخصصة في قطاعات النقل في مصر .

 

واكد الوزيران خلال اللقاء على تكثيف التنسيق بين الجانبين خلال الفترة القادمة وعقد اجتماعات مشتركة على هامش إجتماعات وزراء النقل العرب الاسبوع القادم لدراسة تفعيل البروتوكولات ومذكرات التفاهم التي وقعت خلال السنوات الماضية بين الجانبين في مجال النقل البحري والبري  وبحث المشاركة والاستثمارات في مشروعات النقل باليمن والمشاركة في وضع الية عمل مشتركة لتطوير الموانئ اليمنية وتدريب العاملين في قطاع النقل باليمن بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وبحث الجدول الزمني للبدء في تنفيذ أطر التعاون المشترك.

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